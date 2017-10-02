В Литве остановили ретрансляцию телеканала ТВЦi из-за выступления Жириновского 3 2.10.2017, 17:09

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Запрет наложен на полугодовой срок.

В понедельник в Литве вступает в силу полугодовой запрет на ретрансляцию российского телеканала ТВЦi. Причина запрета - подстрекательство к войне и разжигание ненависти, пишет Delfi.lt.

Литовская комиссия по радио и ТВ приняла решение остановить ретрансляцию, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов. Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.

Внимание комиссии привлекли комментарии, сделанные в программе «Право знать» 10 июня депутатом Государственной Думы России Владимиром Жириновским, которые, как установила комиссия, подстрекали к войне, разжигали ненависть и нетерпимость между народами. В программе В. Жириновский говорил об оккупации Украины, отделенного от Молдовы Приднестровья. Представители телеканала, которые прислали письменные разъяснения и участвовали в заседании комиссии, нарушения не признали.