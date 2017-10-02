закрыть
2 октября 2017, понедельник, 21:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Борисовские «тунеядцы» будут работать за картошку

7
  • 2.10.2017, 17:20
  • 3,940

Райисполком набирает людей для участия в общественных работах в сельхозпредприятиях Борисовского района.

На полях Борисовского района порой вырастает столько, что работникам сельхозпредприятий не под силу справиться с уборкой урожая, и им на помощь зовут безработных и неработающих, пишет ex-press.by.

Управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома формирует группы для участия в общественных работах в сельскохозяйственных предприятиях Борисовского района.

К месту работ и обратно в город обещают доставлять на транспорте. Однако денег за такие оплачиваемые работы безработные не получат. Оплата труда предусмотрена в натуральной форме.


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине