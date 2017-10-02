Борисовские «тунеядцы» будут работать за картошку

Борисовские «тунеядцы» будут работать за картошку7
- 2.10.2017, 17:20
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Райисполком набирает людей для участия в общественных работах в сельхозпредприятиях Борисовского района.
На полях Борисовского района порой вырастает столько, что работникам сельхозпредприятий не под силу справиться с уборкой урожая, и им на помощь зовут безработных и неработающих, пишет ex-press.by.
Управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома формирует группы для участия в общественных работах в сельскохозяйственных предприятиях Борисовского района.
К месту работ и обратно в город обещают доставлять на транспорте. Однако денег за такие оплачиваемые работы безработные не получат. Оплата труда предусмотрена в натуральной форме.