Борисовские «тунеядцы» будут работать за картошку 7 2.10.2017, 17:20

3,940

Райисполком набирает людей для участия в общественных работах в сельхозпредприятиях Борисовского района.

На полях Борисовского района порой вырастает столько, что работникам сельхозпредприятий не под силу справиться с уборкой урожая, и им на помощь зовут безработных и неработающих, пишет ex-press.by.

Управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома формирует группы для участия в общественных работах в сельскохозяйственных предприятиях Борисовского района.

К месту работ и обратно в город обещают доставлять на транспорте. Однако денег за такие оплачиваемые работы безработные не получат. Оплата труда предусмотрена в натуральной форме.