Сколько белорусов сможет вернуть свои вклады в случае банковского кризиса? 16 2.10.2017, 17:56

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Если «ложатся» банки, то «ложится» вся экономика.

Государство гарантирует людям возвращение их банковских вкладов в полном объеме. Это один из главных аргументов банков, когда они предлагают людям положить свои деньги под проценты. А чтобы сомнения развеять окончательно, было даже создано Агентство по гарантированному возмещению вкладов, передает Еврорадио. Вот только денег у этого Агентства сегодня — только 7,2% от общей суммы всех банковских вкладов. Такую цифру называет первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный, выступая 2 октября перед «депутатами»: "По состоянию на 1 сентября 2017 года размер ресурсов Агентства покрывает приблизительно 7,2% от всех привлеченных банковской системой вкладов в эквиваленте всех валют".

Но не означает ли это, что только мизерное количество вкладчиков в случае банковского кризиса получит назад свои деньги? Представитель Нацбанка успокаивает.

"Когда мы говорим, к примеру, о Беларусбанке, который держит 44% всей банковской системы, то, безусловно, 7% может быть недостаточно для выплаты. Но государство как собственник Беларусбанка несет всю меру ответственности и тяжести за свой банк. В Беларусбанке Наблюдательный совет возглавляет первый вице-премьер. Поэтому государство в любом случае будет свой банк поддерживать, есть деньги в Агентстве или нет. Этот вопрос уже будет носить политический характер, и поэтому понятно, что государство вмешается", — заявляет Тарас Надольный в ответ на вопрос Еврорадио.

Но как быть клиентам коммерческих банков, где в Наблюдательном совете вице-премьеров нет:

- В качестве примера напомню о ситуации с Дельта-банком. Пусть и не самый крупный банк, но денег Агентства хватило на то, чтобы выплатить людям деньги по вкладам. Сейчас решаются вопросы возвращения Агентству истраченных ресурсов за счет активов этого банка".

Первый заместитель председателя правления Нацбанка обещает, что резервы Агентства по гарантированному возмещению вкладов вырастут до 15% от общей суммы всех банковских вкладов. Мол, это должно окончательно успокоить любого, кто сомневается в возвращении своего вклада в случае финансовых проблем в банке. А что, если "системный банковский кризис"?

По словам финансового аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, если "лягут" все банки, то вопрос возврата денег всем вкладчикам будет не главным: в случае такого кризиса "ложится" вся экономика:

- Система гарантированного возврата вкладов в определенной степени декларативная. Она неплохо работает, когда "ложится" небольшой по белорусским меркам банк вроде того же "Дельта-банка". Но как эта система будет работать в случае теоретических проблем у крупного банка — не совсем понятно. Потому что рублевую задолженность банка перед вкладчиками можно вернуть с помощью печатного станка, но 70% вкладов у нас в валюте. И вернуть их за счет печатного станка не получится".

Так нести деньги в белорусские банки или нет, если в резерве в Агентстве по гарантированному возмещению вкладов только 7,2% от всей суммы вкладов? Вадим Иосуб утверждает, что не на эту цифру нужно прежде всего обращать внимание:

- Надо смотреть на общее состояние экономики и общее состояние банковской системы".

А с учетом того, что у нас большинство вкладов сейчас долгосрочные и без права отзыва, которые нельзя в любой момент при желании забрать, то и "набеги" на банки невозможны. Что делает их более устойчивыми во времена кризиса.