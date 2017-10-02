Дату основания Слуцка пересмотрят? 2.10.2017, 18:44

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Фото: planetabelarus.by

Найдено подтверждение более древнего основания Слуцка.

Слуцк старше как минимум на два века, чем

Археолог Олег Иов основываясь на результатах раскопок, проведенных осенью 2013 года, заявил о вероятном обнаружении в Слуцке окольного городища древнерусского периода, датируемого X—XI вв.еками, пишет kurjer.info.

Среди докладов белорусских ученых, прочитанных на прошедшей в Слуцке 22 сентября международной научно-практической конференции «Беларусь, Случчина и Эдвард Войнилович», выступление Олега Иова вызвало особый интерес. Ведь археолог говорил о вероятном обнаружении в Слуцке окольного городища древнерусского периода, датируемого X—XI вв.еками. Это значит, что Слуцк старше как минимум на два века.

Все более ранние раскопки слуцкого городища на Большой горке под руководством археолога Леонида Колединского и обнаруженные артефакты подтверждали существование древнего Случеска в XII веке. Более ранних находок не было.

Сам Леонид Колединский предполагал, что город мог возникнуть раньше не на известном городище, а где-то рядом. Но материалов, подтверждающих это, обнаружить не удавалось.

По словам археолога Олега Иова, в сентябре 2013 года в институт истории НАН Беларуси обратилось руководство акционерного общества «Ракан» с предложением провести археологические наблюдения в зоне прокладки трубопровода к зданию бывшей макаронной фабрики, перестраиваемому в торговый центр «Маяк».

Результаты археологических наблюдений показали, что культурный слой практически на всём протяжении траншеи уничтожен (перекопан), а сделанные находки (в основном керамики) относились к XVI—XIX вв. Однако небольшой участок культурного слоя около реки Бычок оказался полностью сохраненным.

Обнаруженные здесь фрагменты керамики характерны для древнерусского периода и могут быть датированы X—XI вв.еками. Ученый высказал мнение, что на удалении в несколько сотен метров от древнего городища мог существовать славянский посёлок дреговичей, который постепенно превратился в город.

По мнению Олега Иова, аналогичный процесс, когда славянские поселения возникали выше по течению малого притока основной реки, можно наблюдать и на примере других белорусских городов, например, Пинска.

В разговоре с корреспондентом «Кур’ера» Олег Иов подчеркнул, что сохранившийся участок культурного слоя на берегу реки Бычок заслуживает дальнейшего пристального изучения. «Здесь возможны интересные и важные для истории Слуцка находки», — сказал археолог.

Напомним читателям, что подход к материалам археологических раскопок в сочетании с письменными источниками позволил Копылю перенести дату основания города с 1247 на 1006 год. Наш сосед добавил к своему возрасту 268 лет. Думается, что Слуцк тоже может начать движение в аналогичном направлении.