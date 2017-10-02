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Берлин призывает Мадрид и Барселону к переговорам

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  • 2.10.2017, 18:21
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ФОТА: GETTY IMAGES

Глава МИД ФРГ считает, что Мадриду и Барселоне нужно сесть за стол переговоров.

Правительство Германии призвало сохранять спокойствие после проведения референдума в Каталонии о самоопределении. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предложил испанскому правительству и правительству каталонской автономии провести переговоры, чтобы "прийти к политически жизнеспособному решению" и избежать "внутренних расколов", передает "Немецкая волна".

По мнению Габриэля, важно действовать "в рамках правового государства и испанской конституции". Германия с Испанией "связана самым тесным образом", а Берлин заинтересован в Мадриде как в сильном партнере - члене ЕС, пояснил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

После проведения референдума глава каталонского правительства Карлес Пучдемон считает, что референдум имеет законную силу, а его результат обязателен к исполнению. По его словам, вопрос о выходе Каталонии из состава Испании должен решить региональный парламент. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал голосование в Каталонии незаконным.


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