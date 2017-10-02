Линас Линкявичюс: После учений «Запад-2013» РФ начала две войны 2.10.2017, 18:53

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Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Глава МИД Литвы отметил, что активность войск РФ у границ Литвы остается после учений «Запад-2017».

Российско-белорусские учения Запад-2017 закончились, однако активность вооруженных сил РФ вблизи границ Литвы остается. Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Укринформ.

"Пока что мы только начали подводить итоги (прошедших учений Запад-2017, - ред.). Но если говорить кратко, то понятно, что транспарентности не хватало. Но я бы ставил вопрос шире. Мы оцениваем учения Запад-2017 не сами по себе, а рассматриваем их как часть чего-то большего. Сами учения закончились. Но активность вооруженных сил наших соседей вблизи наших границ, на суше, в воздухе, на море - она остается", - сказал Линкявичюс.

Он уточнил, что военные патрули НАТО в странах Балтии вынуждены проявлять активность до 10 раз в неделю, "независимо от того - есть учения, нет учений, и это конечно настораживает".

Линкявичюс подчеркнул, что Россия, безусловно, имеет право на проведение учений, тем более, таких регулярных, как Запад, с четким планированием раз в четыре года.

"Но и здесь важнейшая деталь в том, что после предыдущих учений в 2013 году Россия начала две войны, аннексировала Крым. Поэтому любые действия России с использованием военнослужащих, военной техники заслуживают большого внимания", - сказал глава МИД Литвы.

Он напомнил, что характер прошедших учений был "не оборонительный, а наступательный".

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, прошли с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально было заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек.