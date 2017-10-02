Чем занимаются Домрачева и Бьорндален в Минске 5 2.10.2017, 19:48

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Норвежские журналисты провели эксклюзивную встречу со звездной парой в нашей столице.

Что придумал легендарный норвежец к олимпийскому сезону. Большой репортаж NRK (перевод - «Трибуна»).

Даже обладатель самой богатой коллекции медалей зимних Олимпиад не чувствует себя уверенно на пути в олимпийский сезон. Но если кто и сможет привести в порядок детали, чтобы избежать неудачи, так это Уле Эйнар Бьорндален. Многие говорят, что он самый серьезный спортсмен в Норвегииы. Человек с системой во всем. Тот, кто всегда готов к главному старту. Но, тем не менее, в этот раз для него все будет иначе. Путь к его седьмой Олимпиаде не похож на те, что были раньше.

NRK провел эксклюзивную встречу с Бьорндаленом и его женой Дарьей Домрачевой в ее родном Минске. Светит солнце, и сегодняшняя тренировка завершена. Пришло время ланча в кафе на окраине города. В меню – куриный салат и пицца. Годовалая дочка Ксения – с няней.

– Прямо сейчас совершенно потрясающе находиться здесь. Погода отличная, а Минск замечательный город, – утверждает Бьорндален.

Секретный план

Но не только ради того, чтобы побыть вместе всей семьей, Бьорндален и Домрачева спланировали двухнедельный сбор в Беларуси. Для такой пары спортсменов важнее всего подготовка к Олимпийским играм. Речь идет о деталях. О том, чтобы быть готовыми ко всему.

Профиль лыжных трасс в Раубичах очень напоминает трассу в Пхенчхане. Она непростая, с крутыми подъемами, а на стрельбище постоянно гуляет ветер.

– Вот поэтому мы здесь. Мы включили в план поездку сюда, как только начали подготовку. Будет много высотных сборов, но нужно тренироваться и на равнине. А для этого здесь идеальные условия, – подтверждает Домрачева.

– Не думаю, что есть другое место, настолько схожее с олимпийскими трассами. Здесь мы можем отрабатывать то, что может случиться в Корее. Кроме того, мы живем очень близко к трассе. Буквально в десяти метрах, – говорит Бьорндален.

Он создал свой профиль трассы, соответствующий той, где придется бежать через пять месяцев. И преодолевает подъемы снова и снова. Одну технику бега сменяет другая. Потом стрельбище. Пули летят, полный контроль над пульсом.

– Как ты на самом деле все планируешь к Олимпийским играм?

– Не могу выдавать секреты до Олимпиады. Это немного личное, – отвечает он с улыбкой.

Готов к худшему

Но не все детали этого плана скрыты завесой тайны. И он, и Дарья получили разрешение следовать своей схеме подготовки вместо общекомандных. Им помогает Рогер Груббен, возглавляющий резервную женскую команду Норвегии, – человек, ранее писавший для Бьорндалена рецепты побед.

– Я всегда стараюсь подогнать подготовку под место проведения турнира. Да, мы выбирали места с прицелом на ОИ, с большой осмотрительностью. Мы хорошо поработали над тем, что принесет успех зимой, – объясняет биатлонист.

В Корее решающим фактором в борьбе за медали может стать умение справиться со сложными погодными условиями. Будет достаточно снега или дождь смоет трассы? Будет ли вообще возможно отстрелять на ноль?

43-летний спортсмен выступал там дважды. На ЧМ-2009, где впечатляюще взял четыре золота, и на этапе Кубка мира в марте этого года. На стрельбище завывал ветер, а трассы были покрыты снегом. Та поездка тоже была частью олимпийского плана, разумеется. Точно так же, как и сбор летом в ветреном Оберхофе.

– Трудно предсказать состояние трассы. Погода может быть какой угодно: ураган или безветрие, дождь или лед. Нужно быть готовыми ко всему, надеть выданный биб и выдать свой максимум. Многое на Играх может показаться несправедливым, – объясняет Бьорндален.

Но он в любом случае будет готов. Абсолютно ко всему.

– Перед чемпионатом мира в России в 2003-м я все лето готовился к погодным условиям с ветром. Также думал, что будет жутко холодно, и даже купил медвежий жир, чтобы смазывать пальцы, – вспоминает он с улыбкой.

Но планам было суждено резко измениться. В Ханты-Мансийске было безветрие и плюсовая температура.

– Стрелять было очень просто. Так что я закрыл все мишени и выиграл. Имеет смысл быть готовым к самому худшему.

Семьей по всей Европе

Они только что оставили позади три недели в условиях высоты в Италии. Много времени также проведено в Австрии, а первый сбор прошел на Мальорке. На следующей неделе они возьмут курс на Норвегию, в Шушен. Потому что Бьорндалену там пообещали уложить снегом короткую трассу.

В этом году будет более 300 суток сборов. Больше, чем когда-либо, по его словам.

Но Бьорндален больше не одинок, как это было раньше в течение многих сезонов. Сейчас семья из трех человек ездит с одного сбора на другой. У Бьорндалена теперь три роли – биатлониста, отца и мужа. Все три ему по душе.

– Это позитивно и дало мне в жизни новую перспективу. Я был биатлонистом с 12 лет, так что эти новые роли дают мне небольшое преимущество в психологическом плане. То, что у меня появилась семья, только плюс. Непросто все организовать и систематизировать, но семья – это просто отлично, – говорит он.

В команду поддержки также входит няня. Это совершенно необходимо для того, чтобы повседневная жизнь двух элитных спортсменов двигалась в нужном направлении. Семья передвигается в 12-метровом трейлере со встроенной комнатой для тренировок.

– В последние годы я поупражнялся в логистике. И хотя проблемы остаются, надеюсь, что я и в этом прибавил. В этом году мы предприняли кое-какие меры, – говорит Бьорндален, уточняя:

– У нас большая команда, мы не сумели бы путешествовать без трейлера при таком количестве оборудования. Поэтому мы стараемся быть подольше в каждой точке, чтобы избежать частых заездов и выездов из отелей. Это хорошо, особенно пока Ксения так мала, а в дни перелетов сложнее всего. Тогда мы тренируемся меньше.

Полоскание водкой

Бьорндален считает ситуацию «критичной», даже если он один день поспит или потренируется чуть меньше положенного. Очевидно, он тонко чувствует маленькие отклонения от плана, так тщательно составленного им самим.

Норвежец не впервые проявляет такое внимание к кажущимся мелкими деталям при выборе схемы подготовки к главному старту. Раньше он застилал пластиком ковры в комнатах отеля, чтобы избежать пыли, и включал вытяжку в комнате, чтобы воздух был чище. Он едва ли хоть раз в жизни забыл вымыть руки.

Потому что никогда не пропускал главные старты из-за болезни. Он свято верит, что один из трюков помогает ему оставаться здоровым, – полоскание горла водкой сезон напролет. Не вкуса ради, потому что он не употребляет алкоголь, а для уничтожения бактерий. Поэтому он, как правило, также избегает рождественских застолий, уезжая вместо этого на сбор.

Тем не менее, он утверждает, что стал чаще жить за пределами своей «оболочки».

– Намного легче отключиться от тренировок, когда возле тебя семья. Ведь прежде я почти никогда не выходил из этого состояния.

Но во время соревнований он там. Внутри этой «оболочки». С берушами в ушах. Так он все годы выключает внешние звуки, чтобы полностью сосредоточиться только на себе.

Расслабленный и гибкий

В то же время мы встречаем еще более расслабленного Бьорндалена. Плечи опущены, он улыбается и смеется. Никуда не спешит. «Вы тоже поешьте», – призывает он нас, когда на столе появляется четвертая пицца.

– Сейчас мы более гибки в отношении тренировок, потому что с ребенком все спланировать невозможно, – подчеркивает Дарья.

– Мне очень повезло, потому что я хорошо сплю. Но для Дарьи это куда большее испытание. Я не могу тренироваться, если недостаточно поспал, – говорит Уле Эйнар.

– Как вас изменило появление ребенка?

– Все время уходит на семью и тренировки. На это у нас времени хватает, но мы мало контактируем с другими людьми, – признается Бьорндален.

Дарья подтверждающе кивает.

– Нам пришлось выбрать то, что для нас важнее. Раньше мы использовали свободное время на себя, поездки или отдых. Сейчас мы используем его на семью. Со стороны может показаться, что совмещать семью и элитный спорт сложно. Да, это нелегко, но для нас это стало плюсом.

Дарья научила многому

31-летняя биатлонистка вернулась на трассу в январе. Для нее олимпийский сезон как минимум так же важен, как и для Бьорндалена. Они считают, что в этом их преимущество.

– Мне кажется, мы очень поддерживаем друг друга, и если в какой-то день тебе тяжело, есть понимающий партнер, который знает, что именно надо сказать, – считает Домрачева.

– Дарья многому меня научила. Лишь единицы так, как она, выдерживают давление. Она одна из немногих в Беларуси, у кого есть шансы на медали, и это большая ответственность почти в каждой гонке. Она впечатляет, – хвалит жену Бьорндален.

Они тренируются вместе, хоть и следуют разным программам. Но на тренировке они не «муж и жена».

– Личное и спорт – две разные вещи. В своем мнении Дарья может быть самой жесткой из всей моей команды, она выскажет то, на что никто другой не осмелится. Мало кто называет вещи своими именами, многие предпочитают смягчить слова, – рассказывает Бьорндален.

Золотой план ЧМ-2009

Дарья Домрачева с триумфом выступила на Играх-2014, взяв три золота. У них на двоих – 11 золотых олимпийских медалей в грандиозной коллекции.

Так что же может пойти не так, о чем волнуется Бьорндален?

– Ах… Даже думать об этом не хочется. Но я все равно все продумал и попытался найти решения для большинства проблем. Это могут быть болезнь, травма, форма, не квалификация. Очень много всего. Но я делаю ставку на то, что план А сработает. А если нет, то мы приступим к плану Б.

– А сколько всего у тебя планов?

– Ха-ха. Я держусь плана А. Но нужно быть креативным, если что-то случится, и найти решение в любой момент, – отвечает он, не раскрывая альтернативы.

В чем Бьорндален не уверен, так это в том, осмелится ли он повторить в подготовке то, что делал перед ЧМ-2009 в Пхенчхане – там он, как уже говорилось, взял четыре золота в очень сложных условиях. Тогда норвежец был в форме всей жизни.

– Там удалось выйти на самый пик формы. Я никогда не осмеливался тренироваться настолько агрессивно при подготовке к главному старту. Это было очень круто, – рассказывает Бьорндален, припоминая детали.

– Ты используешь какие-то части того плана сейчас?

– Я применил кое-что перед Сочи-2014. Посмотрим, осмелюсь ли сделать это снова. Чтобы та программа сработала, все должно идти идеально в плане объемов и интенсивности. Они были большие, так что решения придется принимать на ходу. Последний отрезок подготовки – это просто роскошь по сравнению с той работой, что проделывается перед этим.

Медаль в 44 года?

Бьорндалена всегда занимали вопросы развития. Он никогда не мог насытиться. Дарья считает это одним из его лучших качеств как биатлониста. Таким образом ветеран оставался в строю, хотя молодые таланты дышали ему в затылок. Этот сезон не исключением.

– Всегда есть что-то новое. Биатлон – скоропортящийся продукт, – отмечает Бьорндален. – Я немного иначе провожу силовую подготовку. Объемы чуть больше, в последние годы я немного потерял мышечную массу. Так что я тягаю железо, хотя это и незаметно. Также мы очень много тестируем одну модель лыж, которая, надеюсь, достаточно хороша для использования. Еще тестируем патроны, и есть небольшие изменения по винтовке. Рассчитываю, что вы увидите новую и лучшую версию Бьорндалена.

Он смеется. На момент начала Олимпиады ему будет 44!

– План, как и всегда, – быть в форме всей жизни и показать максимум в те дни, когда получу возможность бежать. В случае хорошего дня я буду высоко. Мне редко приходится откладывать какие-то части плана. Вызовом станет его выполнение.

И тут на счету будет каждая деталь. Они могут решить все.