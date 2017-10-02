Игорь Комлик: Теперь с новой энергией буду работать 2.10.2017, 19:50

Игорь Комлик

По словам политзаключенного, начатое властями дело направлено на то, чтобы избавиться от независимого профсоюза.

Бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик, который находился в изоляторе на Володарского по уголовному делу «о неуплате налогов», освобожден под подписку о невыезде.

Напомним, 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе профсоюза РЭП. Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Федынич был допрошен и отпущен, а Комлик оставался под стражей.

Политзаключенный сказал пару слов «Нашей Ниве» после своего освобождения.

Там относились ко мне нормально, не пытали, — посмеялся бухгалтер РЭП. — Я сразу отказался от дачи показаний. У меня несколько раз спрашивали, разговорюсь ли я. Угрожали, что если буду молчать — посадят. Но закон предусматривает возможность отказа от дачи показаний. Впрочем, и со следователем мы виделись не так часто, я просто сидел. Воспринимаю это как форму давления на меня. Вот выпустили, но дело не закрыли — я под подпиской пока, в четверг на встречу со следователем».

Комлик шутит, что, по аналогии с известным лозунгом «На свободу — с чистой совестью», он пришел «на нары с чистой совестью».

«Дело явно направлено на то, чтобы избавиться от независимого профсоюза. Когда меня задержали и стали задавать вопросы, то для меня это сразу стало ясно. А как задержали? Выходил из дома на работу, шел к машине — думал ехать на дачу, вместе со мной к машине подошли следователи, потребовали пройти для обыска, провели, ну и все…» — сказал Игорь Комлик.

«Дальнейшие планы — работать. У нас одна задача: мы работали, чтобы люди нормально жили и делали. И будем работать над этим дальше. Я подкопил сил, ведь делать ничего не нужно было. Теперь с новой энергией, как говорится. Радовало, что приходило много писем поддержки, отвечал. А так… спали, ели, говорили. Там в большинстве предприниматели сидели: за мошенничество, налоги».