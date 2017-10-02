закрыть
2 октября 2017, понедельник, 21:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Игорь Комлик: Теперь с новой энергией буду работать

  • 2.10.2017, 19:50
Игорь Комлик

По словам политзаключенного, начатое властями дело направлено на то, чтобы избавиться от независимого профсоюза.

Бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик, который находился в изоляторе на Володарского по уголовному делу «о неуплате налогов», освобожден под подписку о невыезде.

Напомним, 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе профсоюза РЭП. Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Федынич был допрошен и отпущен, а Комлик оставался под стражей.

Политзаключенный сказал пару слов «Нашей Ниве» после своего освобождения.

Там относились ко мне нормально, не пытали, — посмеялся бухгалтер РЭП. — Я сразу отказался от дачи показаний. У меня несколько раз спрашивали, разговорюсь ли я. Угрожали, что если буду молчать — посадят. Но закон предусматривает возможность отказа от дачи показаний. Впрочем, и со следователем мы виделись не так часто, я просто сидел. Воспринимаю это как форму давления на меня. Вот выпустили, но дело не закрыли — я под подпиской пока, в четверг на встречу со следователем».

Комлик шутит, что, по аналогии с известным лозунгом «На свободу — с чистой совестью», он пришел «на нары с чистой совестью».

«Дело явно направлено на то, чтобы избавиться от независимого профсоюза. Когда меня задержали и стали задавать вопросы, то для меня это сразу стало ясно. А как задержали? Выходил из дома на работу, шел к машине — думал ехать на дачу, вместе со мной к машине подошли следователи, потребовали пройти для обыска, провели, ну и все…» — сказал Игорь Комлик.

«Дальнейшие планы — работать. У нас одна задача: мы работали, чтобы люди нормально жили и делали. И будем работать над этим дальше. Я подкопил сил, ведь делать ничего не нужно было. Теперь с новой энергией, как говорится. Радовало, что приходило много писем поддержки, отвечал. А так… спали, ели, говорили. Там в большинстве предприниматели сидели: за мошенничество, налоги».


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине