МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы 2.10.2017, 19:55

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Андрюсу Пулокасу была вручена нота, в которой Беларусь заявила протест по факту нарушения границы.

Послу Литовской Республики Андрюсу Пулокасу 2 октября была вручена нота в связи с фактом нарушения государственной границы нашей страны.

Инцидент произошел 28 сентября. «В этот день в пункте пропуска Котловка-Лаворишкес сотрудники Службы охраны Государственной Границы Министерства внутренних дел Литвы предприняли попытку с применением силы задержать двух граждан Беларуси вначале на литовской, а затем и на белорусской территории.

При этом, будучи вооружены, они пересекли границу Беларуси и углубились на территорию нашей страны до 40 метров. После неудавшейся попытки задержания они вернулись на территорию Литвы», - говорится в сообщении МИД Беларуси.

«Опасные действия вооруженных литовских пограничников произошли в обстановке напряженности в регионе, во многом созданной многочисленными заявлениями литовских властей по поводу учений «Запад-2017», которые, при этом, не подтвердились», - сообщается на сайте МИД Беларуси.

Литва признала факт инцидента и принесла извинения. Белорусская сторона ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.