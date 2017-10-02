Видеофакт: Под Минском фура съехала в котлован и загорелась 2.10.2017, 20:04

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Рабочие успели отпрыгнуть, а водителя удалось спасли.

Сегодня днем в районе трассы М1 (Брест — Минск — граница России) недалеко от населенных пунктов Сокол и Волма в ДТП попала фура. Как рассказал очевидец, грузовик съехал с дороги, пробил ограждение и упал в котлован.

Видео Onliner.by прислал читатель Олег.

— Двое рабочих на стройке успели отскочить, когда фура упала в котлован. Они же помогли водителю выбраться, разбив для этого лобовое стекло. Водитель в порядке, только лоб разбил. И вот он забрал из кабины сумку с вещами, прошло минуты полторы, и фура загорелась. Говорят, в ней лак был, в Россию везли. Потек, наверное, — рассказал читатель.

Действительно, черный дым с той стороны видели даже в Минске.

— Пожарные приехали, только тушить почти нечего: фура сгорела, — добавил читатель.

Фура ехала в направлении Москвы.

— Все произошло на участке дороги, где ведутся ремонтные работы. Водителю фуры на вид лет 40. Машина пробила ограждение и съехала в котлован. Все произошло где-то в 15:30, — рассказал очевидец.