11 малоизвестных фактов о королеве Великобритании 2.10.2017, 20:23

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ФОТО: AP

Королева Елизавета II — живая британская легенда.

Не все знают, насколько крута эта женщина. 9 сентября 2015 года королева официально стала самым «долгоцарствующим» монархом Великобритании, пишет «Фрешер».

Ей не нужен паспорт, чтобы путешествовать

Да-да, потому что все паспорта в Великобритании технически выдаются от имени королевы, так что самой королеве он не нужен. «Так как британский паспорт выдается от имени Ее Величества, Королеве не обязательно иметь паспорт самой». А вот у всех остальных членов королевской семьи, включая герцога Эдинбургского и принца Уэльского, паспорта есть.

Она умеет стрелять

Это фото было сделано во время визита королевы на стрельбище в Суррее. Когда королеве показали эту винтовку L85, она не удержалась и сделала несколько выстрелов.

Одиннадцать малоизвестных фактов о королеве Великобритании. Фото

Во время Второй мировой войны она служила в армии

Королева — единственный живой глава государства, кто служил в армии во время Второй мировой войны. К тому же она стала единственной женщиной королевской семьи, служившей в армии. Она присоединилась к Женскому вспомогательному территориальному корпусу, когда ей было 18. Там она научилась водить военный грузовик.

Она училась на механика

Королева — точнее принцесса на то время — не просто водила грузовики во время Второй мировой войны. Она также научилась их ремонтировать. Когда король и королева и принцесса Маргарет посетили тренировочный центр, они увидели принцессу Елизавету в комбинезоне под грузовиком Красного Креста. Принцесса Елизавета очень гордилась тем, что смогла отучиться на механика.

У нее два дня рождения в году

Королева не отмечает один день рождения в году, как простая смертная (да и подарки, поди, получше получает, чем все мы, вместе взятые). Королева родилась 21 апреля, но ее «официальный» день рождения проводится в начале июня, в субботу.

Она отправляла электронные письма, когда интернет еще был неизвестен

Думаешь, ты крутой в технологиях? Да ты и рядом не стоял с королевой Елизоветой. Может, она и присоединилась к «Твиттеру» только в прошлом году, зато свое первое электронное письмо отправила еще из Армии в 1976 году (став первым монархом, который так сделал).

У нее масса самых крутых птиц по всему миру

Многие думают, что королева владеет всеми лебедями в Великобритании, но это не так. Согласно официальному сайту Британской монархии, «Корона оставляет за собой право на владение всеми непомеченными лебедями в открытых водах, но право Королевы распространяется только на определенные участки Темзы и ее притоки». Хотя она все равно владеет большим количеством лебедей, чем любой человек, и каждый год церемония инвентаризации лебедей позволяет ей поплавать в водах Темзы и лично пересчитать всех своих пернатых подопечных.

Ей не чужды фотобомбы

Во время Игр Содружества — 2014 австралийская хоккеистка Джейд Тейлор опубликовала в своем твиттере одно из самых эпичных селфи всех времен — на нем королева Елизавета подкинула Джейд и ее коллеге фотобомбу. И даже улыбнулась при этом.

Она снялась в фильме с Джеймсом Бондом

Она может чинить двигатели, она может стрелять, она знает, как обращаться с захватчиками. А еще она дружит с Джеймсом Бондом. Хм, похоже, королева — это тайный агент. Видео выше было снято в рамках церемонии открытия лондонской Олимпиады 2012 года. На нем Дэниел Крэйг провожает Ее Величество из Букингемского дворца в вертолет.

Знаменитости выстраиваются в очередь, чтобы повидаться с ней

Модели, актеры, голливудские звезды и даже члены группы One Direction — королева встречалась со всеми ними. Причем это они приходят к ней, но никак не наоборот.

Она любит Ali G

Точнее, впечатление, которое Ali G произвел на ее мать. Да-да, королева-мать была фанаткой Ali G — этот факт подтвердили принцы Уильям и Гарри. В рождественском интервью они поделились со всем миром историей о том, как королева-мать увидела, что они смотрят клипы Ali G по телевизору. В ответ они научили ее щелкать пальцами и говорить «респект». Как-то раз после ужина она встала и сказала: «Дорогой, обед был восхитительный, респект» — и щелкнула пальцами. Все покатились со смеху. Похоже, крутизна — это у них семейное.