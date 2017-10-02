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Соловьев ответил на видеоролик о своей недвижимости

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  • 2.10.2017, 20:33
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Прокремлевский телеведущий спародировал Алексея Навального на канале «Россия-1».

Пропагандист Владимир Соловьев, отвечая в эфире государственного канала "Россия-1" на видеоролик Алексея Навального о своей недвижимости, ни разу не назвал имя оппозиционера. Ведущий программы Борис Корчевников также не упомянул Навального, передает svoboda.org.

На прошлой неделе Навальный опубликовал видео о том, что Соловьев владеет имуществом в России и Италии общей стоимостью более чем в миллиард рублей. Оппозиционер также указал, что прокремлевский телеведущий имеет удостоверение резидента Италии. "Ложь про Россию оплачивают итальянскому резиденту из кармана российских граждан", – заявил Навальный.

"Я просто богат", – заявил телеведущий в ответ на видеоролик российского оппозиционера. Практически то же самое он заявил в эфире "России-1".

Соловьев ведет на государственном телевидении шоу, во время которых критикует и оскорбляет представителей российской оппозиции и лидеров западных стран.

По неподтвержденным данным, российским госслужащим запрещено называть имя Навального. Имя оппозиционера в своих официальных выступлениях также никогда не упоминает президент РФ Владимир Путин.


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