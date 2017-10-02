Что сегодня продается и сдается в Дроздах 3 2.10.2017, 20:53

Дрозды - малоисполнимая мечта для подавляющего большинства белорусов.

Микрорайон Дрозды, славящийся одноименным водохранилищем, исторически считается элитным местом, что на руку продавцам недвижимости. Даже неказистая квартира может быть оценена как полноценный дом под Минском, пишет «Онлайнер». Ценообразование на жилье в Беларуси свободное, поэтому все законно. Какие интересные, дорогие или доступные предложения есть сегодня в Дроздах?

Одно из объявлений начинается так (риелторы постарались, конечно): «В фильме „Дьявол носит Prada“ героиня Мерил Стрип произносит жестокий монолог о моде. Применительно к теме недвижимости он звучал бы так: без элитного жилья высочайшего класса, как и без высокой моды, не будет эталона, постоянно растущих стандартов. Город останется вечной кашей и сапогами всмятку. Пионерская — первая в Минске улица, которая предлагает покупателям элитных квартир уникальную архитектуру, безупречное качество строительства, индивидуальный и творческий подход к каждому из проектов, требовательность даже к незначительным на первый взгляд деталям. Здесь своя аура, история, известные жильцы. Ваша новая квартира продумана до мелочей. В ней соблюдены все западные стандарты жилья класса de luxe».

Хотелось бы возразить, но нечего. Дрозды действительно малоисполнимая мечта для подавляющего большинства белорусов. И вот почему.

Например, потому, что коттедж здесь, хоть и внушительных размеров, но без отделки, продается за $890 тысяч. «Современный особняк в самом лучшем месте города», — пишет собственник. Строение подготовлено под чистовую отделку в соответствии с дизайн-проектом, разведены все коммуникации и инженерные сети. Участок в 8,8 сотки находится в частной собственности. «С учетом того, что площадей под застройку в этом районе больше нет, предел росту цен не наступит здесь никогда!» — резонно замечает продавец.

Еще один коттедж, стоящий на участке в 10 соток, выставлен на продажу за $750 тысяч. Правда, в этом случае торг уместен. Дом 2011 года постройки так и не дождался отделки, но, возможно, дождется новых хозяев.

Рядом с поселком Радужный располагается Веснинка — бывшая деревня, а ныне элитная часть города. Но здесь сохранились отголоски деревенского прошлого — деревянные частные дома. Вряд ли потомки сегодняшних жильцов могли предположить, что хибары когда-нибудь будут стоить не меньше элитных коттеджей.

Долгое время в Веснинке ищет покупателя часть дома 1972 года постройки. «Продается под застройку вашего коттеджа. Срок строительства не ограничен», — уточняет хозяин. Стоимость — $380 тысяч. В прошлом году жилье продавалось за $455 тысяч, но, видимо, желающих не нашлось, цену снизили.

Ближе к проспекту Победителей Радужный представлен невысокими многоквартирными домами, в которых также регулярно выставляются на продажу квартиры. Элитная «двушка» в классическом стиле оценена в $350 тысяч. Описание: «Гостиная комната с кухонной зоной. Кухня из массива дуба. Посудомоечная машина Bosch, холодильник Libxer, мойка Teka. Вид из окна на детскую площадку. В санузле итальянская керамическая плитка ручной росписи. Плитка на полу вулканического происхождения. На стенах итальянские обои. Кондиционирование в спальне и гостиной. В стоимость входит машино-место в подземном охраняемом паркинге. Имеется общий холл на две квартиры».

Еще одна «двушка» продается дешевле — за $285 тысяч. Об этом варианте известно мало: «Очень теплая, солнечная квартира. Высота потолков 3 м. Соотношение „цена — качество“. Хороший торг реальному покупателю». Зато много фотографий.

В цветных домах возле проспекта и «Арена-Сити» достаточно и предложений по аренде квартир. Цены на большинство из них начинаются от $1000 за месяц. 3-комнатная квартира с дизайнерским ремонтом (так написано в объявлении) сдается за $1500. «Спальня с кроватью 180/200, кондиционеры в каждой комнате, гостиная с шикарной мягкой мебелью. Большая детская комната с гардеробом. Роскошная ванная комната с ванной. 2 лоджии», — таковы ее характеристики.

В этом районе можно найти и относительно недорогие квартиры. Ну как недорогие. Эта «однушка» предлагается в аренду за $600 в месяц. За эти деньги квартиранты получат «VIP-квартиру с сигнализацией, подземным гаражом, хорошим видом из окна, благоустроенным двором, детской площадкой» и прочими радостями.