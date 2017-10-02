Бен Ходжес: РФ направила на учения «Запад-2017» на порядок больше военнослужащих 2.10.2017, 20:54

Бен Ходжес

Командующий сухопутными силами США в Европе заявил, что в учениях принимали участие более 40 тысяч военнослужащих.

Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что, по его мнению, в прошедших учениях "Запад-2017" Россия и Беларусь задействовали более 40 тыс. человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я полагаю, что, возможно, свыше 40 тысяч военнослужащих были задействованы в этих общегосударственных учениях", - приводит слова генерал-лейтенанта агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его словам, РФ и Беларусь направили на учения на порядок больше военнослужащих, чем 12,7 тыс. человек - того лимита, при превышении которого должен быть обеспечен беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ.

Ходжес выразил уверенность, что командование РФ и Беларуси "разбили маневры на несколько малых учений" с целью обойти нормы международного права в сфере наблюдений за военными учениями.

"Однако на самом деле, с профессиональной военной точки зрения, все учения были взаимосвязаны", - сказал он.

Напоминаем, учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на полигонах в Беларуси, а также на территории России - в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.