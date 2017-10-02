В Беларуси появилось мороженое с перцем 2.10.2017, 20:57

Белорусский производитель удивил любителей холодного лакомства необычным вкусом.

В зарубежье туристов удивляют экзотическим мороженым со вкусом омаров, сыра, травы и коровьего языка, поэтому новое шоколадное лакомство с перцем чили и клюквенным наполнителем от белорусского производителя, можно сказать, детский сад, пишет nn.by. Тем не менее на фоне привычных предложений смотрится оно довольно необычно, и сложно представить, какой же оно на вкус. Так вот, рассказываем.

Сначала кажется, что это обычное шоколадное мороженое, но уже через полминуты появляется четкое ощущение легкого зуда на языке. Впечатление интересное, но трудно сказать, оно приятное или не очень.

Вкус клюквы почти не ощущается, зато он смягчает удар перца. Когда расправляешься со всем привкусом, то печет уже не только на языке, но и в горле, и на губах. Следующие полчаса съеденное лакомство еще будет так о себе напоминать.

Кстати, для любителей запивать мороженое кофе: кофе не кофе, если вы его пьете с мороженым с перчиком.

Короче, попробовать из интереса или удивить туристов можно разок-другой, но в целом лакомство на любителя.