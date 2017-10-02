Отчество Бердымухамедова озадачило диктора на встрече с Путиным 3 2.10.2017, 21:15

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Заминка произошла в момент, когда Путин вручал Бердымухамедову орденАлександра Невского.

Диктор, работавший на встрече президентов России и Туркменистана в Ашхабаде, не с первого раза выговорил отчество Гурбангулы Бердымухамедова (он Мяликгулыевич). Видео опубликовал в Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Заминка произошла в тот момент, когда российский лидер Владимир Путин вручал Бердымухамедову орден Александра Невского. Несмотря на оплошность диктора, туркменский президент улыбнулся и принял награду.

На церемонии Путин поблагодарил своего коллегу за поддержку русского языка в республике. «Сегодня его преподают в большинстве туркменских школ. Русский язык широко используется в Туркменистане в качестве средства межнационального общения», — отметил он.