«Предпринимателей подвесили за одно место и держат» 5 2.10.2017, 21:30

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ИП обсудили проблемы и новый указ на форуме в Минске.

«Нас, предпринимателей, подвесили за одно место и держат, чтобы в любой момент сделать больно. Законы это позволяют», — говорил председатель предпринимательского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко на очередном форуме ИП, который сегодня прошел в Минске. В целом повестка дня с прошлого форума перекочевала практически без изменений: высокая арендная ставка, конфискация товара, необходимость получать сертификаты качества на все импортные товары легпрома. Из нового — конкуренция со стороны торговцев из Средней Азии и обсуждение революционного указа, который должен якобы упростить работу ИП, пишет tut.by.

«Власть снова будет смотреть на количество ИП на форуме! Не буду повторяться, насколько важен полный зал», — перед началом очередного форума предпринимателей предупреждал Анатолий Шумченко. Если в прошлый раз поговорить о наболевшем пришло около 140 человек, то в этот раз заявили о присутствии на форуме немногим больше 200 представителей из Минска и регионов.

Форум предпринимателей проходил под многозначительным названием «Беларусь — страна для бизнеса…».

— Название с подтекстом, — отметил Анатолий Шумченко. — Придумали его сами ИП.

Среди представителей власти на форуме присутствовали директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, заместитель начальника отдела совершенствования деловой среды департамента по предпринимательству Минэкономики Валерий Хомченко, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Александр Романовский, а также начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Брезовская Виолетта.

«Появляются азиаты»

Судя по эмоциональному накалу в зале, больше всего сейчас волнует участников форума конкуренция с предпринимателями из Средней Азии. По их словам, те торгуют дешево и с многочисленными нарушениями. В районном центре в день зарабатывают от 5 до 10 тысяч рублей.

— Маркировка на русском языке отсутствует, на этикетках не указан адрес изготовителя, — описывала предпринимательница Марина, как были поставлены дела в Петрикове. — Сертификатов нет. Товары белорусского производства так и не появились. Чеки как не пробивались, так и не пробиваются. Терминал у них «временно не работает».

По мнению ипэшников, которые мониторят закупочные цены в разных странах, продавать вещи по таким ценам не получится без нарушений.

— А нас документами, взносами и налогами вытеснили в более высокую ценовую категорию, — выражал недовольство Анатолий Змитрович из Светлогорска.

В Петрикове точку, где торговали конкуренты из Средней Азии, закрыли, но по всей стране ипэшники насчитали более 150 аналогичных магазинов. И если раньше тема была актуальна в регионах, теперь ее обсуждают и в Минске.

— Раньше у нас было три, четыре точки, а теперь осталась только одна. В том числе потому, что пришли продавцы из Азии, — жалуются предпринимательницы Виктория и Жанна. Они торгуют одеждой на рынке «Ждановичи».

Выступающим парировал начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Александр Романовский: такая ситуация возникает во многом потому, что ипэшников «не трогают». За последние три месяца в отношении представителей Средней Азии инспекцией было проведено более 20 контрольно-надзорных мероприятий.

— Мы не имеем компетенции выходить с проверками на предприятия, которые были зарегистрированы меньше чем два года назад, — объяснял чиновник. — Все эти предприятия были зарегистрированы меньше двух лет назад. Большинство — на наших ИП. Поэтому мы выходим с Беллегпромом, с представителями местной исполнительной власти на мониторинги. Делаем все, что в рамках наших полномочий.

По словам Романовского, из 20 мероприятий, которые провели на 16 субъектах, в каждом случае были выявлены нарушения.

— Выдали рекомендации. Потом посмотрели, были ли они учтены. Только четыре субъекта их не устранили. Были составлены протоколы об административном правонарушении. Документы переданы в суд. Может быть, и надо закрывать магазин. Вы меня извините, но у нас таких полномочий нет. И подход ко всем у нас одинаковый.

Романовского поддержали представители МАРТ: в связи с либерализацией, когда количество проверок сократили, можно предпринимать только меры профилактического и предупредительного характера в рамках мониторинга.

— Вся информация с изложенными фактами нарушений не так давно направлена в Совмин. Будут приняты управленческие решения, которые помогут ситуацию урегулировать.

«Обедаете с человеком в кафе, через неделю он совершает преступление — и вас обвиняют в пособничестве»

ИП также вспоминали на форуме обещанное чипирование кожаной обуви и верхней одежды: предпринимателей могут обязать снабжать эти вещи RFID-метками. Многих волновал риск быть обвиненными в работе с лжепредпринимательскими структурами задним числом.

— Сам 488-й указ грамотный, но его исполнение приводит к тому, что все предприниматели превращаются в воров, — жаловалась со сцены Елена. Как юрлицо она 12 лет возглавляла строительную фирму, где работало до 50 человек. — Представьте, вы сегодня обедаете с человеком в кафе, а через неделю он совершает преступление — и вас обвиняют в пособничестве. Моя фирма заключала договоры с организациями в 2010, 2011 году, когда они еще не были внесены в реестр. А в 2015 году меня обязали выплатить штрафных санкций больше чем на 1 млрд старыми деньгами. Штраф 504 миллиона, остальное — пеня с 2010 года. При этом мне надо было платить налоги и зарплаты людям. Взяла кредиты. Сегодня друзья кормят меня и моего сына. Воюю уже полтора года, проиграла Верховный суд.

Еще одно старое требование — взносы в ФСЗН по принципу «не работаешь, не платишь». Предприниматели настаивают, что те ИП, которые не осуществляют свою деятельность, должны платить отчисления в ФСЗН в добровольном порядке. К слову, на этот счет Минтруда совсем недавно подготовило проект указа.

«А воз и ныне там»

То, что в который раз обсуждаются одни и те же темы, чувствовали и сами участники форума.

— Топчемся на одном месте, как бараны, — жаловался один из ИП.

— Воз и ныне там, — соглашался Анатолий Шумченко и был, как всегда, эмоционален: — Нас, предпринимателей, подвесили за одно место и держат, чтобы в любой момент сделать больно. Законы это позволяют. Ни одно предложение «Перспективы» не учтено в так называемом революционном документе для бизнеса. Если мы не добьемся выполнения требований, то жить нам осталось года три от силы.

— Меньше! — закричали из зала ипэшники.

— Может, и меньше. Я оптимист, — отвечал Шумченко.

Между тем, «революционный документ для бизнеса» — то есть декрет «О развитии предпринимательства» — будет вот-вот принят, говорит Петр Арушаньянц.

— Сейчас разработан пакет документов. Часть уже принята, в ближайшие дни будут приняты и остальные: декрет «О развитии предпринимательства», указ «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности». Плюс лицензирование, агроусадьбы и вопросы ремесленной деятельности, — перечисляет директор Департамента по предпринимательству.

Он отметил, что даже те изменения, которые рассчитаны на все бизнес-сообщество, из-за специфики предложений: упрощение норм, меньше отчетности и различных разрешений — сыграют на руку в первую очередь малому бизнесу.

— Потому что расходы по выполнению тех требований законодательства, которые сейчас признаны излишними, административным бременем ложатся именно на небольшие предприятия. На крупных предприятиях имеются различные бухгалтерские, юридические службы. Для них это незначительная нагрузка. А для малого бизнеса отсутствие необходимых специалистов приводит не то что к удорожанию товара, а по сути, пресекает работу, делает ее невыгодной.

В скором времени количество обязательных норм пожарной безопасности будет сокращено в десять раз, а ветеринарных правил станет меньше в тринадцать раз.

— То же касается охраны окружающей среды, санитарных норм. В целом количество норм в различных отраслях сокращено в 10−15 раз. Экономические последствия принятых решений мы увидим позже, я думаю, будет значительный прирост, — прогнозирует Петр Арушаньянц.