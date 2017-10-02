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В Гродно пассажир напал на контролера

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  • 2.10.2017, 21:41
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Ехавший «зайцем» мужчина пытался таким образом избежать штрафа.

Нападение на контролера общественного транспорта случилось в Гродно на прошлых выходных. Об инциденте сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Троллейбус подъехал на остановку "Универсам Октябрьский" по улице Советских Пограничников. Там в транспорт зашла 39-летняя контролер, которая стала проверять у пассажиров оплату проезда. Оказалось, что 59-летний мужчина ехал "зайцем". Контролер попросила его выйти для разбирательства. Однако пассажир толкнул женщину, в результате она получила ушиб грудной клетки и повредила палец на руке.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину. Против него возбуждено уголовное дело за насилие в отношении должностного лица.


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