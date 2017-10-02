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Хет-трик Хаудена обеспечил минскому «Динамо» победу над московским

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  • 2.10.2017, 21:56
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«Зубры» победили московский клуб со счетом 5:1.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своем льду обыграло московских одноклубников — 5:1, передает «Прессбол».

Голевой хет-трик на счету Куинтона Хаудена. Первые результативные баллы в сезоне заработал Шарль Лингле.

Динамо Минск — Динамо Москва — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Динамо Минск: Энрот; Граньяни — Денисов (к), Лингле — Хауден — А.Гаврус; Дюков — Шинкевич, Китаров — А.Л.Волков — Павлович; Знахаренко — Хенкель, Дрозд — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — А.Степанов; Устиненко, Д.Буйницкий.

Динамо Москва: И.Бочаров; А.А.Волков — И.Никулин (к), Карсумс — А.Терещенко — Тарасов; Д.Вишневский — Хиетанен, Салминен — Бойд — Варнаков; Соловьев — Кутейкин, Н.Комаров — Дм.Казионов — А.С.Алексеев; Рылов — Зайцев, Брюквин — Игумнов — Артюхин.

Шайбы: 0:1 — Брюквин (Игумнов, А.С.Алексеев, 8.12). 1:1 — Хауден (Лингле, Павлович, 12.33). 2:1 — Кулаков (Матерухин, Граньяни, 17.09 — бол.). 3:1 — Хауден (Граньяни, Лингле, 28.36 — бол.). 4:1 — Хауден (56.08). 5:1 — А.Степанов (Китаров, 59.03).


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