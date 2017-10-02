Бобруйчан принуждают сдавать деньги на ремонт больницы 10 2.10.2017, 22:11

2,522

Денег на ремонт и новое оборудование в бюджете нет – власти решили залезть в кошельки населения.

Для этого в начале сентября объявили благотворительный марафон «По зову сердца».

Как рассказала «Радыё Свабода» учительница Анастасия, работники вынуждены участвовать в этой акции.

— Нам на собрании объявили, что мы должны каждый сдать деньги: технический персонал по 2 рубля, учителя по 3. Завели ведомость, чтобы под подпись все сдавали. Попробуй отказаться — могут лишить премии или просто испортить отношения.

Учительница отмечает, что она не против ремонта больницы, и дело не в деньгах.

— Но в таком виде — что же это за благотворительность?!