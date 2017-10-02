Белорус оказался в Лас-Вегасе в день стрельбы 1 2.10.2017, 22:19

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Отель, где жил белорус, находится буквально в 500 метрах от случившегося.

Станислав из Беларуси оказался в Лас-Вегасе именно в тот день, когда 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу по участникам и зрителям фестиваля кантри-музыки. По меньшей мере 58 человек погибло и 515 пострадало. Местные СМИ уже назвали произошедшее «самым массовым убийством» в истории США.

Фото: PipsHub

Станислав прилетел в Лас-Вегас на два дня. Отель, где он остановился, находится буквально в 500 метрах от случившегося. Когда все произошло, он был в 10 километрах от фестиваля, поехав взглянуть на город со смотровой площадки, передает tut.by.

— Когда мы на Uber подъезжали к смотровой площадке, уже начала ездить полиция, перекрывать улицы. Мы не знали, что случилось. Но затем люди рассказали, что там стреляют. На смотровой площадке особой паники не было, потому что это место находится далеко от того, где все произошло. Просто все говорили об этом, по телевизору нон-стоп показывали новости: передавали, сколько человек погибло, было интервью с шерифом.

Станислав рассказывает, что когда они решили вернуться в свой отель, то не смогли этого сделать — полиция полностью оцепила главную улицу.

— На перекрестке стояли несколько машин с мигалками и просто не пропускали. Мы не смогли вернуться в отель и остановились на ночь в другой гостинице.

Сегодня Станислав уже смог вернуться в свой отель. Он рассказывает, что сейчас оцеплен именно тот квартал, где стреляли. Его гостиница вне зоны оцепления.

— У нас сейчас утро (на момент интервью в Лас-Вегасе было 8.30 утра, а в Минске — 18.30 вечера. — Прим.) и довольно спокойно. Только полицейских много на улицах, при этом улицы почти пустые. Хотя, может, это просто потому, что утро.

— Вы сейчас чувствуете себя в безопасности?

— Неприятно немного, но опасности я не ощущаю. Много полицейских.

Фото: Reuters

Напомним, что все произошло поздним вечером воскресенья. Злоумышленник открыл огонь из окна, расположенного на 32-м этаже отеля, по зрителям и участникам фестиваля кантри-музыки Harvest Music Route 91.

В толпе было около 22 тысяч человек. Люди сначала приняли выстрелы за фейерверк, потом началась паника.

По последним данным 515 человек доставлены в районные больницы с травмами. 58 человек убиты. Количество жертв может увеличиться, так как многие из госпитализированных находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщили в полиции.

Полиция установила, что стрелял 64-летний Стивен Пэддок. Он занимал номер отеля с 28 сентября и не пускал внутрь горничных для проведения уборки.

Мужчина застрелился, прежде чем стражи порядка ворвались в его номер. Ранее сообщалось, что он был нейтрализован правоохранителями.

В номере полиция обнаружила десять винтовок.

Как сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо журналистам, стрелок не был связан с какой-либо группой. Женщина, которая, как предполагалось, вместе с Пэддоком заселилась в отель, отношения к произошедшему не имеет.

Как сообщил в эфире телекомпании CNN заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл, стрелок ранее не преступал закон, за исключением обычных нарушений правил дорожного движения.

Случившееся полиция пока не квалифицирует как теракт. «Мы должны установить, каковы были мотивы этого человека», — сказал Ломбардо.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп только спустя несколько часов отреагировал на массовое убийство в Лас-Вегасе.

— Я выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам и их семьям в связи с ужасной расправой в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь! — написал Трамп в twitter.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», которая назвала Пэддока своим «солдатом».

Однако как сообщает Би-би-си, ФБР не нашло связи стрелка с этой организацией.

СМИ уже называют произошедшее в Лас-Вегасе «самым массовым убийством в истории Америки».