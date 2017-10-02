Крым отчалил в целостность Украины 2 Алексей Мельников, kasparov.ru

2.10.2017, 22:29

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Алексей Мельников

Посмотрим теперь, как птенцы гнезда Лаврова будут комментировать референдум в Каталонии.

Одно из двух – либо дипломатия Путина-Лаврова беспринципна, либо она основана на принципах.

Если принцип – "голосование народа на референдуме" даёт право на отделение от государства, – это понятно.

Если принцип противоположный – приоритет имеет единство государства, чтобы там не было принято на референдуме, то это тоже понятно.

Но непоследовательно, как это делает российское начальство признавать и то, и другое одновременно.

Оно признаёт "голосование народа" в истории с Крымом, но не признаёт того же "голосования народа" в истории с Курдистаном.

Оказывается, МИД России считает, что "все спорные вопросы … могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать форму сосуществования в рамках единого … государства".

Это для Ирака и Курдистана.

Но раз это возможно там "в рамках единого государства", после референдума, то уж тем более возможно и у нас как способ разрешения крымской проблемы, созданной для нашей страны В.В. Путиным.

Диалог, переговорный план Г.А. Явлинского – отличное дело.

Что же касается названия внешней политики Лаврова-Путина, то после крымско-курдских кувырков под куполом, для неё хорошо подходят два слова – беспринципность и произвол.

Дипломатия Путина-Лаврова теперь лишена идейного стержня.

История с признанием крымского "референдума" и непризнанием курдского это хорошо показывает.

Посмотрим теперь, как птенцы гнезда Лаврова будут комментировать референдум в Каталонии. Мария, зал ждёт. "Танцуй, пока молодой".

Алексей Мельников, kasparov.ru