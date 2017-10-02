Крым отчалил в целостность Украины

Крым отчалил в целостность Украины2
- Алексей Мельников, kasparov.ru
- 2.10.2017, 22:29
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Посмотрим теперь, как птенцы гнезда Лаврова будут комментировать референдум в Каталонии.
Одно из двух – либо дипломатия Путина-Лаврова беспринципна, либо она основана на принципах.
Если принцип – "голосование народа на референдуме" даёт право на отделение от государства, – это понятно.
Если принцип противоположный – приоритет имеет единство государства, чтобы там не было принято на референдуме, то это тоже понятно.
Но непоследовательно, как это делает российское начальство признавать и то, и другое одновременно.
Оно признаёт "голосование народа" в истории с Крымом, но не признаёт того же "голосования народа" в истории с Курдистаном.
Оказывается, МИД России считает, что "все спорные вопросы … могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать форму сосуществования в рамках единого … государства".
Это для Ирака и Курдистана.
Но раз это возможно там "в рамках единого государства", после референдума, то уж тем более возможно и у нас как способ разрешения крымской проблемы, созданной для нашей страны В.В. Путиным.
Диалог, переговорный план Г.А. Явлинского – отличное дело.
Что же касается названия внешней политики Лаврова-Путина, то после крымско-курдских кувырков под куполом, для неё хорошо подходят два слова – беспринципность и произвол.
Дипломатия Путина-Лаврова теперь лишена идейного стержня.
История с признанием крымского "референдума" и непризнанием курдского это хорошо показывает.
Посмотрим теперь, как птенцы гнезда Лаврова будут комментировать референдум в Каталонии. Мария, зал ждёт. "Танцуй, пока молодой".
Алексей Мельников, kasparov.ru