В Беларуси отметили новый вид птиц 2.10.2017, 22:31

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Овсянку-крошку обнаружили в Витебской области.

Редкие виды птиц из северных стран летят на зимовку через Беларусь. Этим маршрутом летела и овсянка-крошка. Ее отловил орнитолог Денис Китель 2 октября в Витебской области на станции «Сосновый Бор».

В Европе овсянки-крошки во время миграции отмечаются регулярно, в том числе и в странах-соседках (Польша, Латвия, Украина). Поэтому белорусские орнитологи давно ждали этот вид у нас в стране, отметили в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

– Утром в сетях я увидел необычную птицу и сразу подумал: «Это что-то, чего в Беларуси точно не было». Мелькнула мысль, что это овсянка-крошка. Сразу же посмотрел в определителе и убедился в этом, - рассказал Денис Китель.

Официально в Беларуси зарегистрировано 329 видов птиц. Новые виды рассматривает и утверждает Белорусская орнито-фаунистическая комиссия. К следующему заседанию в «очереди» уже стоят сибирский черноголовый чекан и орел-могильник. Теперь добавилась и овсянка-крошка.