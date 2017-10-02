Геннадий Федынич - властям: Ждите, будут протесты! 1 2.10.2017, 22:55

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Геннадий Федынич

Рассерженные белорусы выйдут на Октябрьскую площадь 21 октября.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич снова пообещала, что средняя зарплата в Беларуси к концу года достигнет $ 500. Один из лидеров независимых профсоюзов Геннадий Федынич говорит, что «делаются эти по пятьсот» в том числе за счет постоянных сокращений, пишет «Белсат».

«А в регионах зарплата $ 300 — это очень хорошо. Работы нет. Люди разъяренные пропагандой. Поэтому уезжают. Даже учителя уже едут работать в Россию», — говорит председатель профсоюза РЭП.

Федынич согласился с главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой, что, как бы то ни было, народ не голодает, но посоветовал ей заглянуть в холодильник белорусов: «Пусть посмотрит, как изменился рацион людей! Они стали хуже питаться! Перестают в столовки ходить, на бутербродах сидят».

«Ждите, будут протесты!» — предупреждает Федынич власть.

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