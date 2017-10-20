Меркель: ЕС добился успеха в политике единой обороны 20.10.2017, 7:33

Ангела Меркель

Фото: imago

Канцлер Германии назвала это одним из столпов новой Европы.

ЕС значительно продвинулся вперед в выстраивании единой оборонной политики. Такое мнение высказала в ночь на пятницу в Брюсселе на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам работы первого дня саммита ЕС, сообщает ТАСС.

«Европейская оборонная политика достигла большого прогресса. Это инициатива, которая с 1950-х годов была отложена в сторону, а теперь в течение одного года приняла очертания», — сказала канцлер.

Меркель отметила, что в июне следующего года главы МИД и обороны стран ЕС должны будут представить предложения по дальнейшим действиям в этой сфере.

Канцлер подчеркнула, что объединение усилий в области обороны — это «один из столпов новой европейской политики».