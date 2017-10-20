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Путин ответил анекдотом на вопрос о своем будущем

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  • 20.10.2017, 7:46
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Правитель РФ сравнил себя с разорившимся олигархом.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» модератор заседания клуба «Валдай» Федор Лукьянов пообещал Путину не спрашивать его по поводу будущих выборов, сообщает rbc.ru.

Он заявил, что Путин «для западных стран превратился в «полюс зла», который «консолидирует и мобилизует». «Я даже не представляю, как они без вас справятся», — добавил он.

Владимир Путин ответил на эту фразу анекдотом: «Я смотрю на [члена совета директоров Альфа-банка, сидящего в зале] Петра Авена и вспомнил бородатый анекдот. Нет, не [про] Авена — у него все хорошо».

«Разорился олигарх. Приходит к жене и говорит: нам придется продать Mercedes и пересесть на «Ладу». Она отвечает: ну, ладно. Он говорит: придется продать особняк на Рублевке и переехать в обычную квартиру. Она: ну, ладно. Он спрашивает: но ты будешь меня любить? Она: буду любить… и скучать».

Зал ответил на анекдот смехом, а Путин больше никаких комментариев давать не стал.

В начале октября на форуме «Российская энергетическая неделя» на вопрос о будущем президентском сроке Путин ответил, что сам еще не решил, будет ли он баллотироваться. При этом он напомнил, что избирательная кампания будет объявлена в конце ноября — начале декабря.

На вопрос о «президентском наследии» глава государства рассказал тогда анекдот про израильскую армию: «Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму «узи» и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?» «И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — закончил президент РФ.


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