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В Беларуси поднимают цены на проезд в городском транспорте

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  • 20.10.2017, 7:55
  • 11,420

Месяц назад правительство обещало не делать этого.

В белорусских регионах начали повышать цены на проезд в городском транспорте. В числе первых стоимость талончиков увеличили транспортники Минской, Гомельской и Витебской областей, соответствующие решения обнародованы на национальном правовом портале.

Напомним, стоимость проезда в городском транспорте в Беларуси поднимали в декабре прошлого года.

Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет до 50 копеек (сейчас — 45 копеек), а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличится до 60 копеек (сейчас — 55 копеек).

Кроме того, выросла и стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении.

К примеру, месячный проездной в городах с населением до 50 тысяч человек вырастет до 19,12 рубля, а декадный — до 6,7 рубля.

Напомним, заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович 16 сентября во время прямой телефонной линии сообщил, что в Беларуси не планируют в этом году повышать стоимость проезда в общественном транспорте, в том числе и железнодорожном.

В ближайшей пятилетке правительство намерено выйти на полное возмещение населением затрат на оказание услуг ЖКХ и существенно повысить эту планку для транспорта. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. Что касается повышения тарифов на транспортные услуги, то в 2018 году планируется выйти на показатель «не менее 70%», который собираются удерживать на данном уровне в 2019—2020 гг.


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