Новые истории о белорусской армии 66 20.10.2017, 8:21

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У термина «дедовщина» нет четкого определения.

Так сложилось, что под ним понимается демонстрация превосходства старшего призыва над младшим, которая может выражаться в избиении, издевательстве, вымогательстве. Но обязательное условие — обидчик старше призывом, чем обиженный.

«The Village Беларусь» поговорил с бывшими дедами о том, как выжить в армии, почему они занимались дедовщиной и жалеют ли об этом сейчас.

«Каждый получит свою долю побоев и унижений в любом случае»

Алексей, город Минск

Когда новобранец попадает в казарму, никто не распределяет его в деды или в духи. Любой дед был молодым. И только потом вырос. Все деды прекрасно знают, как чувствуют себя молодые. Открою тайну: существует определенный день, когда молодым дают почувствовать, как живется старшему периоду, и все, что можно деду, тогда не воспрещается и духу. Пришел тот самый день, когда я сам стал одним из дедов.

Представьте помещение в 15 квадратных метров — такую «комнату отдыха». Там стоит телевизор, DVD, музыкальный центр, могут быть столы, стулья, диван. Вообразите, что там собираются человек 50. Разумеется, в такой обстановке ни телевизор посмотреть, ни музыку послушать, ни свежий номер газеты почитать. Поэтому младшему призыву туда нельзя. Нельзя еще и в солдатскую чайную, причина аналогична. Разумеется, на молодого по возможности сваливаются все самые грязные и непочетные наряды и работы.

Суть дедовщины — обеспечить деду максимально комфортные условия. Издевательства и унижения — исключительно побочные явления.

Но иногда они выступают в качестве воспитания новобранца. Сугубо уставными средствами воспитание было не всегда реальным и целесообразным. Помогала только так называемая дедовщина.

Однажды мой подчиненный, который к тому же и младше меня по призыву, во время учений чуть не сломал военную технику. Несмотря на все инструкции, пояснения и тренировки. Если сделать ему взыскание — не возымеет ровным счетом никакого эффекта. А вот выполнение физических упражнений в противогазе, запугивание, угрозы, физическое воздействие — напротив, сразу помогло. Не считаю это дедовщиной, скорее — неуставщиной. Помню, как ударил в грудь младшего бойца срока за то, что уличил его в распитии алкоголя. Это специфика армии, присутствующая в любых ВС. И вообще, есть правила и традиции. В армии существует своеобразная традиция — обеспечивать комфорт дедам, слушаться их. Будь добр, исполняй ее.

Например, чтобы дух или слон получил определенные права, которые приблизят его к старшим периодам, он может заплатить. Но для этого нужно определенный период времени оттянуть без косяков и честно. Тогда за определенную плату солдата переведут в черепа. Сам так переходил и переводил младших. Не вижу в этом ничего плохого. Хочешь легче жить — плати. Это рыночные отношения. Мы в жизни тоже платим за более комфортную жизнь. Когда солдат становится черепом, ему уже можно и в чайную, и в комнату досуга, и подшиваться в два слоя. Но старшим призывам, пока они не ушли, можно намного больше. А вся тяжелая и грязная работа по возможности ложится на молодняк. Черепа хоть и имеют больше привилегий, являются пешками у дедов. Если деду что-то не нравится, он говорит это черепу. А тот уже сам решает, как воздействовать на духа — угрозами, издевательствами или физическими упражнениями, реже — побоями. Лично я старался реже бить солдат, но делал это только в том случае, если до духа иначе не доходит. Когда попадается слишком гордый, который не моет унитазы, потому что брезгует. Почему до этого я это делал, боролся с собой, а он, видите ли, не хочет? Тогда уже приходилось применять физическую силу и моральное давление.

В армии нужно быстро соображать и еще быстрее — делать. А молодой всегда растерян и, что называется, тупит. Они ни черта еще не умеют и не знают как по правилам дедовщины, так и по службе. Всю основную тяжесть службы на себе несет именно второй период, потому что молодежь еще ничего не умеет, а старики уже не особо хотят. Оттого средний период еще и самый злой. Много прослужили и еще много осталось. Если накосячил один слон — страдают все: могут коллективно наказать, или, например, запретить курить. А идти одному против всего коллектива — это глупо.

Попыток суицида в армии много. И причиной тому не дедовщина. Самый распространенный способ — режут вены. Цель — привлечь к себе внимание, к своим бедам, проблемам. Таким парням точно не место в армии. Таких бойцов сразу, без разговоров, отправляют в психбольницу и правильно делают. Солдаты стали намного слабее и физически, и, в первую очередь, морально.

В наши времена инстаграмовских мальчишек путаются понятия дедовщины и дисциплины. Меня гоняли деды жестче, чем гонял я. Зато через синяки и боль понимаешь, что ты мужик и должен терпеть. Против дедовщины введено много программ в армии, причем столько, что это уже идет во вред. На офицере так много лежит, что он физически не успевает следить за личным составом. Офицеры погрязли в бумажной работе. На каждого отдельного бойца в день приходится куча бумаг. Будучи сержантом, за день подписывал штук 20 разных бумажек. Что уж говорить про какого-нибудь командира взвода или роты.

И как можно офицерам следить за порядком? Только с помощью дедов порядок и соблюдается.

Стыдно ли мне, что поступал так же, как поступали со мной? Нет, не стыдно. Воспринимаю все это как школу жизни. Гнобили меня и били — значит, было за что. Да и с приходом духов смотришь на себя со стороны и понимаешь, что били за дело. Могу сказать только одно молодому солдату — смирись и не ной. Это сделает тебя сильнее. Не стоит стремиться быть Бэтменом, который на х*ю вертел всех дембелей. Такие бывают только в кино. В любом случае каждый получит свою долю побоев, унижений и нагрузок.

Не нужно думать, будто в нашей армии сидит неизвестно кто. И одни бездушные кровавые наймиты кровавого режима. Вооруженные силы Республики Беларусь очень далеки от того, что показано в фильме «Жыве Беларусь».

У меня подрастает сын. И уже не так долго ждать, когда ему придется идти служить. Не буду утверждать, что войска должен пройти каждый мужчина, что армия — школа жизни. Но уж коль так нужно нашему обществу, чтобы молодой человек отдавал часть своей жизни, приобретая военные навыки, — значит, пусть идет. И если будут прессовать, это пойдет только на пользу.

Армия — это усилитель. Из хорошего человека там делают лучшего, но из гнилого еще более гнилого. Но все же многим армия действительно пошла на пользу. И из мальчиков они стали если не мужчинами, то самостоятельными молодыми людьми.

«Если на работе новый сотрудник, угадайте, кого отправят в магазин за водкой?»

Сергей, город Борисов

С самого детства мечтал быть военным. Но когда мечта сбылась, первое время мне показалось адом. Вообще первые 3-4 недели всех испытывают на прочность. У духа проверяют все: начиная от чистоты твоих зубов и заканчивая твоими талантами. Более опрятные и способные солдатики оказываются в почете. В первые же дни нам дали понять, что будет не сладко, мягко говоря. Сразу же определили свои правила: все, что есть у тебя, автоматически есть и у дедов, ведь с ними нужно делиться. Работы были разного характера: от чистки обуви до мытья туалетов. Да, противно, да, унизительно, но что поделать? Поначалу недосыпал, недоедал, выслушивал разного рода оскорбления, терпел несильные рукоприкладства. Но в дальнейшем это только закалило меня. Когда сам стал старше и глянул на духов — поблагодарил дедов за то, что унижали и гоняли за неопрятность. Это дало очень большой результат. Были и частые подставы перед прапорщиком, который за это прописывал мне «собак» — удары ногами по коленной чашечке.

Была и работа с металлом в зимнее время без перчаток, что приводило до обморожения конечностей. Также забирали обувь, и приходилось по снегу ходить в резиновых тапочках.

Отмывали туалеты своими же зубными щетками. Да, избиения бывали. Но нас наказывали за косяки, от которых страдал весь полк. В дальнейшем, став дедом и столкнувшись с тормознутостью и непонятливостью духов, понял, что без драк, крика и оскорблений никак не обойтись. Сам тоже пару раз подставлял духов. Был момент, когда мы привели девушек в часть, нас засекли. Пришлось свалить это на духов. Три человека получили тех самых «собак». Стыдно не было, это жизнь, каждый прикрывается как может. Старались больше так не делать. Просто в армии без этого никак не прожить.

Важен еще тот момент, насколько ты не подставляешь свой коллектив. Речь идет о глобальных подставах. Например, когда весь коллектив может лишиться увольнения. Поверьте, среди молодняка очень много стукачей. Например, был случай, когда деды украли ключ от кабинета и сделали дубликат, чтобы туда водить девушек. Об этом рассказал офицеру новобранец. Офицер наказал всех, они не выходили из нарядов и лишились увольнительного. Но когда новобранец появился с фингалом, офицер ничего никому не сделал. Потому что понимает, что тот стукач. А стукачей стоит наказывать.

Воспитательные процессы с элементами физической расправы проводили мы (и нам) в местах, где никого нет. Это была либо сушилка, либо туалет. Да и избиением трудно это назвать — сгруппировавшиеся деды быстро наносили удар по колену или в грудь. Но вы только почитайте про армию времен СССР, когда в войска шли бывшие заключенные, поймете, что это было, скорее, воспитание и выбивание малолетней дури из головы.

Смотрите пример: новичок пришел работать в магазин. Там коллектив из троих человек. Один из них — новенький, второй человек работает год, третий — три года. Угадайте, кого отправят в магазин за водкой? Конечно же, новичка. Кого посадят за самую неприбыльную кассу? Правильно, новичка. Потому что это жизнь. Ничему в жизни не научишься, не побывав в жестких условиях.

Что касается издевательств — это сугубо межличностные отношения. Кто-то сильнее, а кто-то слабее. А если тебе выписали пару раз за твой косяк, то это твои проблемы. Да, жесткий прессинг есть, есть травля, есть подколы, есть поборы. Но дедовщины в правильном значении этого слова все равно нет. Есть школа жизни, которую должен пройти каждый мужчина. Если бы была та дедовщина, о которой пишут в СМИ сейчас, то армии уже не было бы давно. Слишком все прозрачно в армии. Конфликт, случившийся, например, в редакции, останется в редакции, в армии же — разлетится по всей стране. И уже отслужившие пишут сейчас о том, как у них отбирали еду. Да и не по-мужски взрослому парню жаловаться на то, что его учат не быть говном.

Да через отбирание еды мы учили делиться, а не есть булочки в туалетах. Надо мной не издевались, меня прессовали, а в дальнейшем прессовал и я.

Мне смешно читать нытье мужчин, которые отслужили и до сих пор обижаются на то, что им подзатыльников надавали. Как иначе можно держать коллектив в ежовых рукавицах? К сожалению, то, что над тобой могут поиздеваться, — только твоя вина.

Да, бывают случаи, когда прессовать начинают просто так, чтобы поразвлечься. Тогда уже нужно давать отпор. Половина обидчиков сразу же отсеется. Тут уже вопрос сугубо личных качеств человека. Если позволяешь над собой издеваться — значит, тебя это устраивает. Если в школе прессуют человека, а он не может дать отпор, он находит отдушину дома. А в армии нет такой отдушины, ты с обидчиками наедине сутками. И это только твои проблемы, что ты не можешь постоять за себя. Как ты тогда будешь защищать Родину?

Насчет случая в Печах — это ужасно. Это криминал, но не дедовщина. Надеюсь, что виновных найдут и накажут по полной.

Когда пришли новобранцы, я тоже их гонял, раздавал лещей, телефоны забирал. Потому что они из дома, маменькины сыночки, пахнущие молоком и какао. Так нельзя, нужно учить жесткости, твердости и смелости. Меня армия научила режиму, аккуратности, научила отвечать за свои поступки и наконец-таки оторваться от маминой сиськи. А тот, кто пойдет резать вены от того, что у него забрали мамкин пирожок, перед этим вежливо попросив угоститься, то ему не место среди мужчин. Не спорю, что мне стыдно за некоторые моменты, но если бы я не делал этого, я бы не стал тем, кем являюсь.

«Всеми силами избегайте армии. Лучше женитесь»

Николай, город Брест

Будучи духом, который возмущался по поводу дедовщины, хотел сломать систему и совершить революцию. Но в армии это невозможно. Потому что ближе к третьему месяцу службы осознаешь, что сам будешь гонять новый призыв.

Почему? Да элементарно — от мести. Пока ты терпишь издевательства, внутри тебя накапливается злость, запоминаешь каждые отобранные деньги за звонок со своего же мобильного, запоминаешь каждый пинок и каждое оскорбление.

Сколько ни борись — все равно против тебя все обернется. Те, кто хотели революцию, сразу же убегут в кусты. Лично я решил забрать то, что забрали у меня.

Почему обозлился? Потому что в армию пришел против своей воли, откосить не удалось. Армия — это принудительное ограничение свободы человека и лишение его благ и нормальной жизни. Там меня окунули в лужу с дерьмом, а я окунал других.

Нет, до зверств не доводил. Но если солдат не слушался с первого раза — получал бляхой по ягодицам. Если солдат косячил солдат, могли с другими дедами к нему подорваться посреди ночи. Заставляли надевать противогазы либо весь комплект химзащиты, принуждали отжиматься, бегать туда-сюда. Бывало, что лишали сна до 4-5 часов утра. Заставляли стоять по 3-4 часа не дергаясь, не приседая. Обязывали убирать, даже когда было чисто. Кажется, как мог так делать, пережив сам подобное? Уверен, что очень большой процент сделали бы точно так же.

На деле, из всех, кто столкнулся с дедовщиной, только процентов двадцать в последующем не гнобят молодых.

Почему? Во-первых, что ни говори, с дедовщиной офицерам проще. Потому что дедовщина — это хоть и жестокая, но это дисциплина. Во-вторых, на дедов перекладывают дисциплинарные вопросы. В-третьих, злость и месть накапливаются. Понимаешь, что ты ни на ком не оторвешься, кроме как на духах. Поэтому ждешь их и представляешь, что тебе станет легче. Это как от злости что-то разбить или побить кулаком в стену. Только здесь намного масштабнее.

Считаю, что выше дозволенных границ не перешел. Все в рамках того, что происходило в части годами. В нашей части суицидов не было, были попытки. Но попытки были не у духов, а у ребят уже постарше — это средний призыв и старший. Видимо, у многих сдают нервы. Полтора года в одном коллективе сутками — это тяжело. Как зона. Молодым парням, которым грозит армия, могу сказать так: всеми силами избегайте ее! Лучше женитесь раньше.

Продукты не отбирали, вот их нам сами солдаты и несли. Так как часто пайка оставалась и могла испортиться. Да, были, конечно, и парни из моего полка, которые слишком перегибали палку в унижениях и издевательствах. Например, могли несколько суток солдату не давать спать. Но опять же это можно пережить.

Знаете, после дембеля уже осознал, что мной руководил не разум, а максимализм юношеский, что ли... Вообще, пришел к такому выводу, что дедовщина есть и в юношеском периоде. Простой пример — это старшие классы школы и летние лагеря. Оттуда все начинается и приходит в армию. А это есть не что иное, как проявление доминирования и становления своего Я в иерархическом обществе в рамках определенного замкнутого пространства. И все это как раз и выливается в необоснованную агрессию, где зачастую предлагают жить по так называемым понятиям, которые активно пропагандируются из мест не столь отдаленных. Замечу, что и там и там существует деление на касты. В армии — это духи, слоны, черепа. В армию набирают, по сути, еще сопляков. Мне исполнилось 18 летом — в ноябре уже стоял под военкоматом. Логика у сопливого обиженного ребенка прагматична до безобразия: меня обижают — значит, и я буду, когда придет время. Забирают деньги? Хорошо! Когда мне будет позволено — я заберу вдвое больше. По прошествии времени у меня все еще остался один вопрос: кто и почему позволяет из раза в раз совершать этот круговорот? Отвечаю себе так: такое положение дел выгодно руководству Вооруженных сил. В конце концов, все знают, как строились дачи генералов в 90-е годы. Получал ли я удовольствие от унижения других? Да, получал.

Мои родители не знают, что их сын занимался дедовщиной. Зачем им это знать? Они воспитывали меня честным и хорошим человеком. Но поверьте, когда попадаешь в ад — через время ты становишься частью его, жажда злости и мести, понимание того, что это система и ее одному не изменить — закрывают все твое благородство. У меня нет еще детей, но все сделаю, чтобы у сына не было такой ситуации.