Эксперты нашли программу, позволяющую снять любую сумму в банкомате 14 20.10.2017, 8:29

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Купить программу можно за пять тысяч долларов.

«Лаборатория Касперского» сообщила, что в так называемом даркнете (часть интернета, доступная только при использовании браузера Tor) продается программа, с помощью которой можно легко ограбить банкомат. Об этом пишет Коммерсант.ru.

Эксперты сообщили, что программа называется Cutlet Maker, стоит 5 тысяч долларов и позволяет любому человеку, который подключится к USB-порту банкомата, снять с него любое количество денег. Продажа Cutlet Maker началась в марте 2017 года. В комплект, помимо программного обеспечения, входит подробная инструкция.

«Пока не известно, кто стоит за этим вредоносным программным обеспечением. Что касается тех, кто ее продает, то языковые, грамматические и стилистические ошибки указывают на то, что английский не является для них родным языком»,— говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».