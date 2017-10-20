Фермеры из Каменецкого района выиграли борьбу за землю 4 20.10.2017, 8:35

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Райисполком вынужден был выделить фермерской семье 50 га земли.

Каменецкий райисполком предложил 50 га земли фермерам Галине и Николаю Борсук, у которых ранее местные власти изъяли выделенный участок. Об этом сообщила tut.by Галина Борсук. Ранее история о том, как чиновники в Каменецком районе забирают у фермеров землю, широко освещалась в независимых СМИ.

Новый участок выделили из земель ОАО «Агро-Нива». Условия фермеров удовлетворяют.

«Без статьи в СМИ никакого движения бы не было», — сообщила Галина Борсук.

Женщина отметила, что сейчас оформляются все необходимые бумаги для перехода КХФ «АдаркаЯн» на новую землю. Ожидается, что 23 октября на заседании райисполкома будет принято соответствующее решение.

Напомним, свое крестьянско-фермерское хозяйство «АдаркаЯн» Галина и Николай зарегистрировали в 2014 году. На первых выделенных четырех гектарах стали выращивать морковку, картошку, продавали их в торговые сети.

В 2016 году Галина и Николай Борсук обратились к местным властям с просьбой предоставить им земельный участок. Решением райисполкома в сентябре им выделили 43,4 га земли недалеко от деревни Ювсичи. Эта территория раньше принадлежала ОАО «Беловежский». Предприятие в 2007 году зарегистрировало участок для ведения товарного сельского хозяйства. В августе 2016 года ОАО «Беловежский» отказалось от земли. Причина — ее удаленность от основных участков предприятия, что сводило к минимуму рентабельность ее использования. 14 сентября 2016 года Каменецкий райисполком изъял данную землю у ОАО и передал КФХ «АдаркаЯн».

21 сентября 2016 года супруги получили свидетельство о регистрации земельного участка, но когда приехали на место, обнаружили, что примерно треть их земли занята соседним хозяйством ОАО «Каленковичи».

Фермеры обратились в райисполком. Власти рассмотрели земельный спор в пользу ОАО «Каленковичи». 20 апреля 2017 года местные власти отменили свое решение о предоставлении «АдаркаЯн» земельного участка. Как указано в решении Каменецкого райисполкома, участок, который принадлежал ОАО «Беловежский», «постоянно использовался ОАО «Каленковичи» для ведения сельского хозяйства в его исторически сложившихся границах».

До 1 октября фермерам лишь разрешили пользоваться той частью участка, которая не была занята сельхозпредприятием — 29,41 га участка, а после земля должна была перейти ОАО «Савушкина пуща» — ОАО «Каленковичи» сейчас принадлежит ОАО «Савушкин продукт».

Фермеры пытались обжаловать данное решение районных властей через прокуратуру, облисполком и суд. Однако так и не смогли отстоять землю. После того, как история фермеров появилась в прессе, ситуация привлекла внимание чиновников республиканского уровня и местные власти дали «задний ход», выделив фермерам землю.