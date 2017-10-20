Шведский генерал рассказал, откуда берется оптимизм у армии его страны 3 20.10.2017, 8:44

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Карлис Неретниекс

Шведская «Аврора» достойно ответила Кремлю.

Разговаривая с Postimees на нынешней рижской конференции, шведский генерал в отставке, в жилах которого течет латышская кровь, Карлис Неретниекс был настроен более оптимистично, чем четыре года назад на таком же мероприятии. Удовлетворение вызвало чувство, что соотечественники в итоге поняли необходимость государственной безопасности.

- Насколько глубокие отметины на оборонной политике Швеции оставили события 2014 года?

- Вторжение России в Украину и аннексия Крыма очень сильно повлияли на Швецию. Как министр обороны, так и иностранных дел четко говоря, что они думают о России: Россия нарушает международное право. Тут нет никаких споров, они не пытаются уменьшать преступлений русских. Правительство Швеции – одно из тех европейских правительств, которое четко формулирует: то, что делает Россия – неприемлемо.

Это повлияло и на оборонную политику Швеции. До 2014 года мы концентрировались на международных миссиях: в Мали, в Афганистане – где угодно. Но с 2014 года упор делается на защиту Швеции. Это поворот на 180 градусов. Бюджет на оборону вырос, не достаточно, но все же вырос. Сейчас мы проводим учения значительно чаще, чем раньше.

- Что представляли из себя проходившие почти одновременно с российским «Западом» учения «Аврора», которые, предположительно, были «вообще не связаны» с деятельностью восточного соседа?

- Планирование началось в 2015 году и на это ушло два года. Объяснений может быть два. Во-первых, это было счастливое совпадение, что «Аврора» и «Запад» прошли в одно и то же время. Но, во-вторых, «Запад» - это регулярные учения, которые проходят каждые четыре года, и было известно, что они пройдут в сентябре 2017 года. То есть, скажем так: «счастливое совпадение», но не совсем случайное.

Почему мы не должны были организовывать учений? Это часть длинной цепи: в 2014 году мы вновь начали думать о гособороне, а на разворот организации уходит очень много времени. В 2014 году мы решили, что необходимая предварительная работа сделана, подготовка займет два года и учения начнутся в 2017 году – они совпадут с «Западом», но это счастливое совпадение.

- Насколько успешно прошли «Аврора»? Чему вы там учили?

- Очень успешно. Я два дня ходил смотреть учения, а сам работаю в этой области очень много лет. Я сказал, что никогда – а сейчас у меня есть уже 40-летний опыт – не видел настолько мотивированных солдат. Вспоминаю времена холодной войны: солдаты были мотивированы и безропотно выполняли свою работу. Но сейчас был виден потрясающий энтузиазм: мы хотим участвовать в учениях, нам нравятся эти учения.

Также важно было, как к учениям относились простые люди. От СМИ Швеции осталось впечатление, что прошли акции протеста против учений и нахождения на месте американцев. Да, акции протеста были, в самой крупной из них принимали участие 3500 человек. Но в середине учений шведская армия организовала гостевой день: на него пришли почти 80 000 человек.

Против была удивительно малая часть населения. Если посмотреть, кто был организатором акций протеста, то это, в основном, бывшие коммунисты. Большая часть из них в 1960-1970-х годах принадлежали к движению революционных маоистов, или к коммунистической партии.

Протестующие оказались под пристальным вниманием СМИ, но если говорить с солдатами о том, что происходило на территории проведения учений, то это невероятно: народ стоял на перекрестках и сопереживал военным. Есть истории, как солдаты приходили, например, в McDonalds и получали бесплатный кофе. Позитивная реакция населения все же могла бы быть важнее, поскольку показала, что люди ценят гособорону.

У меня есть еще одна маленькая история. Одна, оставшаяся на территории проведения учений коммуна, которой во время подготовки обещали, что на их территории будут проходить сражения. Но после они были очень разочарованы, поскольку в итоге рядом с ними бои не провели. Естественно, не все было только позитивно. Мы не учились полномасштабной войне в течение 20 лет. Это означает, что мы должны заново учиться тому, о чем уже успели позабыть. Как координировать логистику, артиллерию, ПВО. Все получилось очень здорово, но теперь у нас есть серьезный опыт, чтобы следующие учения прошли ее лучше.

- Насколько было видно, что проходившие в это же время российские учения «Запад» мешали шведским учениям?

- Я бы сказал, что больше всего было того, что писали в блогах и на сайтах. Повторяли лишь то, что говорила Москва: теперь шведы войдут в НАТО, нейтралитет – это обман, они в кармане у США. Но такие вещи были неизбежны. У русских всегда есть полезные идиоты.

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Правда, многого такие разговоры не принесли. Мне кажется, что некоторые полезные идиоты поняли, что их никто не слышит. Я был немного удивлен, поскольку считал, что реакция России будет сильнее.

И до сих пор думаю о том, что мы опасались, что в Балтийском море произойдет какой-то инцидент, когда там одновременно находятся российские, шведские и американские самолеты, подводные лодки, подразделения флотов. Но ничего не произошло. Русский держались в стороне.

- Есть этому какое-то объяснение?

- Я не знаю. Я был убежден, что будет инцидент в воздухе и на море. Но произошло меньше, чем я ожидал.

- Вы помните холодную войну. Могли бы вы назвать нынешнюю ситуацию новой холодной войной?

- Нет. Я не сторонник таких параллелей. Мы живем в другом мире. Прежде были два основных конкурента: запад и СССР со своими сателлитами. Но Россия – это не СССР.

В СССР жили 290 миллионов человек, в России – около 140 миллионов. Производственная база России – это лишь малая часть производственной базы СССР, в котором были, например, страны Балтии и Украина. Россия уже конкурент не того типа. У нас есть Китай, экономика которого в десять раз больше, чем экономика России.

Мир стал другим. Было бы ошибочно говорить, что это новая холодная война. В то же время, мы видит много похожего в поведении России: угроза военной силой; программа вооружения, которую эта страна на самом деле себе позволить не может; попытки увеличить свое влияние в регионе, который они сами называют «ближним зарубежьем».

Россия поступает с позиции силы, но я не вижу того столкновения идеологий, которое было во времена холодной войны. Этого компонента нет. Кто в Латвии или в Швеции был бы заинтересован в идеологии сегодняшней России? Советские социалисты находили сторонников во всех концах света. А кого может заразить идеология современной России?

Но все же, Россия поступает, как традиционная большая сила, стремящаяся своими амбициями влиять на соседей и на мировую политику. Власть – это, на самом деле, игра с нулевой суммой. В экономике может быть ситуация «победа-победа», а во власти нет. Если твоя власть растет, то у кого-то другого она снижается. Россия пытается стать более властной.

Их основная задача сейчас – забрать власть за счет НАТО, США и ЕС. Они делают все для того, чтобы подорвать западный мир. Это традиционная политика власти, которая свойственна не только временам холодной войны, но которую можно было видеть и в 19 и в 17 веках.

Нужно делать разницу между СССР, который был одним видом животного, и Россией, которая в определенных аспектах поступает, как СССР, но все же, является другим животным.

- Но вы все же согласитесь, что для защиты Готланда эту работу нужно сделать?

- О, да! С этой точки зрения Россия не менее опасна. Я очень убежден, что если Россия видит возможность достижения своих целей при помощи военной силы, то она ее использует. Они сделали это в Украине, они сделали это в Грузии. И если где-то возникнет новая возможность, они обязательно ее используют.

В случае стран Балтии, большим устрашением является НАТО, что сильно повышает сопротивление на случай нападения на вас. Но если что-то произойдет с самим НАТО – и я несколько огорчен нынешней политикой США, - то я боюсь, что русские будут рассматривать такой вариант…

Сейчас – сегодня, но я не знаю, как сложатся дела завтра, - русские должны сохранять спокойствие в отношении стран Балтии.

Но мы не знаем, что произойдет в мире: если, например, в Корее начнется война, и они начнут угрожать друг другу атомными бомбами, и если США сконцентрирует свои интересы на сто процентов там, увидитли Путин для себя возможность «увеличить свою власть в Европе»? Возможно. Это может касаться Украины или Белоруссии, или стран Балтии. Он – оппортунист. Даже если сейчас у него нет таких планов, но если возникнет возможность, он обязательно ее использует.

- В чем заключается самая большая проблема шведской армии сегодня?

- У нас очень хорошая авиация. У нас очень хороший флот, правда, с некоторыми оговорками: у нас была отличная система обнаружения подводных лодок, от которой мы отказались и которую теперь пытаемся восстановить, но на это нужно время.

Самая серьезная проблема сейчас у наземных войск. Их слишком мало. В свое время у нас была большая армия, после мы сократили ее на 95 процентов, отменили срочную службу, и армия уменьшилась с 500 000 солдат до, примерно, 15 000. Была мысль, что у нас должна быть профессиональная армия, которая оснащена для участия в международных миротворческих операциях. Для этого 15 000 достаточно.

Но, когда под вопросом защита страны, то 15 000 не достаточно, поскольку территория Швеции больше территории Германии. Теперь мы восстанавливаем срочную службу. Это основная задача на ближайшие десять лет – восстановить как оснащение, так и численность армии.

- Смешно, поскольку наземные войска должно быть дешевле содержать.

- Дешевле. Это последствия решения после окончания холодной войны: мы изменили приоритеты. Теперь мы их снова меняем. На это уйдет десять лет, если дадут денег.