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Подполковник запаса: Пенсию повысили? Не заметил

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  • 20.10.2017, 9:03
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Военные пенсионеры считают, что государство их недооценило.

«Повышения пенсии я даже не заметил», — рассказывает tut.by Андрей Анатольевич, подполковник запаса. Напомним, с 1 сентября в Беларуси подняли базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия и пенсии военных. Рост последних сдержал корректирующий коэффициент — и в сентябре подполковнику запаса выплатили на 19 рублей 66 копеек больше, чем обычно.

«В этой ситуации не за себя обидно, а за страну»

— Никогда не жаловался на жизнь и не хочу, чтобы мои слова выглядели жалобой, — предупреждает Андрей Анатольевич, подполковник запаса. — Но есть объективные факты: в сентябре мою пенсию повысили на 19 рублей 66 копеек. Эта сумма никак не отразилась на семейном бюджете. Повышения я даже не заметил. Реально получается, что размер пенсии в сентябре составил 83% от той пенсии, которую я заслужил за четверть века службы в армии и которая положена мне согласно закону «О пенсионном обеспечении военнослужащих».

Андрей Анатольевич рассказывает о себе: служба началась в 15 лет — с поступления в Суворовское военное училище. После окончания Минского высшего военно-политического общевойскового училища — два года военной службы в Западной группе войск в Германии, 12 лет в Слониме. Был офицером-воспитателем роты суворовцев в Минском СВУ, заместителем начальника базы по ремонту и хранению учебного оборудования. Позже проходил службу в редакции сайта Минобороны, был начальником отдела в военном информационном агентстве «Ваяр».

— Уволился в 2011 году по собственному желанию, — вспоминает он. — Помните, как доллар тогда рос? А я — подполковник, двое детей. Вся моя зарплата фактически уходила на оплату съемной квартиры. Потому и написал рапорт. Так как я ушел сам, потерял некоторые льготы вроде права на обслуживание в военном госпитале — но право на военную пенсию с 45 лет у меня осталось. На тот момент мне было 43 года, я отслужил 25 лет и 1 месяц.

Сейчас Андрею Анатольевичу 48 лет. В августе ему выплатили 545 рублей 25 копеек пенсии, в сентябре — 564 рубля 91 копейку. Эти деньги — не единственный источник его дохода, сейчас подполковник запаса — индивидуальный предприниматель.

Если с применением коэффициента 0,83 в сентябре Александр Анатольевич получил 564 рубля 91 копейку, значит, с 1 июля 2019 года после отмены корректирующего коэффициента может рассчитывать на 680 рублей 61 копейку.

— Но у меня есть знакомый, сослуживец отца. Полковник, ему за 80 лет, сам он и его сын больны раком. У его жены — болезнь Альцгеймера. Тяжелейшая ситуация! Он еще с лета надеялся, говорил: «Я слышал, пенсию увеличат», — а в результате ему добавили несколько рублей. Он не может зарабатывать, как я. А на лекарства не хватает. Как говорится, в этой ситуации не за себя обидно, а за страну.

Андрей Анатольевич говорит: понимает, что государство экономически не может обеспечить действие закона, потому и родился указ № 314. Соглашается, что тема повышения пенсий военным вызывает возмущение у других.

— У меня самого жена-учительница копейки получает. Видел вакансии: сталевару в цеху сейчас предлагают зарплату 400 рублей — а у меня пенсия больше 500. Да, это общая беда страны, экономики. Мне жаль тех, кто получает меньше. Но, простыми словами, я в казарме прожил шесть лет, пока мои сверстники вкушали все радости гражданской жизни. Жил не там, где хочу, а куда пошлют. Сменил несколько гарнизонов, пережил с десяток переездов, долгое время — по съемным квартирам. Сейчас молодые люди поступают в Военную академию не только с целью освоить военную профессию, стать крепкими и сильными, но и с расчетом на социальные гарантии военнослужащим. На то, что государство поможет с кредитом на строительство квартиры, обеспечит достойной пенсией. И если сейчас речь идет о понижающем коэффициенте, что будет дальше?

О том, что тенденция на снижение пенсии приведет к тому, что военные пенсионеры «останутся за бортом», с опасением высказывались и члены Белорусского союза офицеров.

— Закон «О пенсионном обеспечении» не изменён, но не выполняется. Причина понятная: денег нет. В среднем, в сентябре добавили кому 15 рублей, кому 19, кому 23 рубля — в зависимости от выслуги и прочего. Кого это может обрадовать? Если бы все было по закону, мы получили бы гораздо больше, — говорили военные пенсионеры на собрании Жлобинской районной организации Белорусского союза офицеров.

«Возможность заработать высокую пенсию была у каждого»

У подполковника запаса Андрея Александровича пенсия в сентябре увеличилась почти на 20 рублей. В итоге он по-прежнему получил меньше 400 рублей.

— Честно говоря, пенсии у нас маленькие. Прожить тяжеловато и гражданским, и военным. Надо, чтобы пенсии были достойными у всех — около 700 рублей, чтобы хватало. Например, я благодарен судьбе, что дочь поступила на бюджет. Но общежития нет. Просто снять квартиру в Минске — это 400 рублей. Вот и считайте.

Андрей Александрович рассказывает, что служил «по всей Беларуси». Из Вооруженных сил ушел в 45 лет. Сейчас ему 48 лет. Работает в охране. Зарплата больше пенсии. Что касается критики повышения пенсий военных, он отмечает: возможность заработать такую была у каждого.

— Можно было пойти в армию, в силовые структуры, учиться, как-то иначе проявить себя — например, стать предпринимателем. Тем, у кого доход больше моего, я, грубо говоря, не завидую. Понимаю, если человек больше получает, значит, у него было больше ответственности, какие-то строгие рамки. Значит, заслужил.


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