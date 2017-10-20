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Неманья Милунович: Заслуженно победили «Кельн»

  • 20.10.2017, 9:28
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Белорусы смогли угадать нужный момент в игре.

Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал tribuna.com победу над «Кельном» (1:0) в Лиге Европы:

«В первом тайме больше оборонялись. «Кельн» – хорошая команда. Играет в Бундеслиге. Много сильных игроков. У них был хороший момент, но Щербицкий вытащил. Мы ждали свой момент и решили. У нас кроме гола были еще моменты, и мы заслужено победили. Я очень доволен».

Напомним, что БАТЭ одержал победу над «Кельном» в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы — 1:0.

Гол на 55-ой минуте забил защитник борисовского футбольного клуба Алексей Риос.

Фото: kicker.de


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