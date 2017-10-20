Неманья Милунович: Заслуженно победили «Кельн»
- 20.10.2017, 9:28
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Белорусы смогли угадать нужный момент в игре.
Защитник БАТЭ Неманья Милунович прокомментировал tribuna.com победу над «Кельном» (1:0) в Лиге Европы:
«В первом тайме больше оборонялись. «Кельн» – хорошая команда. Играет в Бундеслиге. Много сильных игроков. У них был хороший момент, но Щербицкий вытащил. Мы ждали свой момент и решили. У нас кроме гола были еще моменты, и мы заслужено победили. Я очень доволен».
Напомним, что БАТЭ одержал победу над «Кельном» в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы — 1:0.
Гол на 55-ой минуте забил защитник борисовского футбольного клуба Алексей Риос.
Немного атмосферы и болельщиков. pic.twitter.com/Bbvw0HYsDg— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 19 октября 2017 г.
Есть первая победа @FCBATE в @EuropaLeague! Как это было! https://t.co/tUg5oHYTft pic.twitter.com/36QuJjATiJ— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 19 октября 2017 г.