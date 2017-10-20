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Ветеран-афганец: Надо признавать вину Лукашенко за ситуацию в Печах

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  • 20.10.2017, 9:37
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За 24 года пора бы научиться отвечать за свои ошибки.

Год без сына, брата и друга. Последний раз Татьяна Манонина услышала голос сына в день его гибели – 20-го октября 2016-го года, говорится в репортаже «Белсата».

До своей смерти Андрей успел отслужить в армии пять месяцев

Cначала в учебной части в Барановичах, потом парня перевели в Лиду. Из военной части № 48685 солдат вернулся домой уже в гробу. Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дедовщины, однако несколько месяцев назад расследование прекратили: по мнению правоохранителей, рядовой Манонин покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку.

«Прости, мама, прости, брат. Они меня вынудили. Фамилии их были написаны. Потом было написано – брат, накажи их судом. Но хоть бы написал, что они с ним делали. Как можно наказать судом, не зная, что они там делали. И я это теперь не докажу», – говорит Татьяна.

Вместо извинений мать солдата получила анонимные звонки

Незнакомец требовал ничего не рассказывать журналистам. «Ну что вы этим сделаете – только больше себе навредите», – угрожал анонимный голос.

Власти по-прежнему пытаются снизить градус напряженности вокруг резонансных случаев в военных частях при помощи государственной пропаганды. Так, со специальным заявлением выступил официальный Союз офицеров, который назвал критику в адрес военного ведомства попыткой раскачать общественно-политическую стабильность в стране, а сообщения о трагических случаях – «информационной вакханалией».

К отбеливанию Министерства обороны приобщили и Комитет солдатских матерей

Представительницы организации посетили воинскую часть в Печах около Борисова.

«Не надо поддаваться на провокации. Потому что есть некоторые вот силы у нас, которые хотят использовать вот этот несчастный случай», – заявила председатель комитета Галина Чигринова.

«Надо признать вину Лукашенко»

О смерти Коржича стало известно 3-го октября. Однако официальная реакция со стороны Следственного комитета и главы государства прозвучало лишь на 10-й день после трагического происшествия. И если в начале Министерство обороны все факты, озвученные родными Александра, называла слухами и домыслами, то сейчас выбрала другую тактику.

«Здесь ясно – надо признать вину Лукашенко, признать вину его подчиненных, Министерства обороны. Это всегда трудно. Мы знаем характер Александра Григорьевича. Он за 24 года ни одной ошибки не признал», – говорит ветеран войны в Афганистане Александр Комаровский.

Не признает своей ошибки и министр обороны Андрей Равков

За отставку которого в государственные органы направлены уже около 10 тысяч подписей.

Тем временем Центр прав призывника создал в интернете Книгу памяти, которая ставит целью не дать скрыть правду от общественности о других погибших солдатах в отечественной армии. По крупицах, новые ужасающие факты становятся достоянием общественности, остановить которые уже не способна никакая государственная пропаганда.


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