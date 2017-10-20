Белорусские банки приблизились к «красной черте» 4 20.10.2017, 9:59

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Дно уже близко.

Проценты по кредитам продолжают падать, но дно уже близко.

Снижение ставок по рублевым депозитам населения в банках Беларуси, остановилось, несмотря на продолжение сокращения ставки рефинансирования Нацбанка, тогда как снижение процентов по кредитам продолжается. Но это ненадолго, пишет «Белрынок».

Процесс быстрого уменьшения ставок по рублевым депозитам, похоже, наконец-то подходит к концу. Признаки этого появились еще в августе 2017 года, когда этот процесс замедлился. И вот в сентябре произошло долгожданное событие: ставки выросли.

Управляет процессом Нацбанк

А именно, средняя ставка по новым рублевым вкладам населения на срок до 1 года поднялась до 5,9% годовых с 5,5% в августе, тогда как ставка по депозитам на срок свыше 1 года выросла до 10,2% годовых с 9,6%. При этом основной вклад в увеличение внесли безотзывные депозиты, проценты по которым поднялись в сентябре до 8,8% годовых с 8,1% в августе.

В несколько меньшей степени выросла доходность рублевых депозитов юридических лиц. А именно, средняя ставка по их новым вкладам на срок до 1 года поднялась до 5,4% годовых с 5,3% в августе, а по вкладам на срок свыше 1 года — до 5,9% с 5,7%.

Снижение ставок произошло, несмотря на уменьшение Нацбанком ставки рефинансирования с 13 сентября до 11,5% годовых с 12% годовых. Тем не менее, именно действиями Нацбанка, похоже, объясняется и рост ставок по депозитам. Он по каким-то причинам решил остановить уменьшение процентов по рублевым средствам в банковской системе, начав повышать ставки при размещении своих краткосрочных облигаций со сроком обращения, равным 7 дням. Аукционы по их продаже он проводит еженедельно по средам. И если на аукционе 6 сентября ставка размещения составляла 8,8218% годовых, то на аукционе 27 сентября она выросла до 8,9683% годовых.

На валютном рынке Нацбанк действует противоположным образом, снижая ставки на аукционах по размещению своих долларовых облигаций, со сроком обращения, равным 1 году (365 дней). Так, на аукционе 27 июня 2017 года средневзвешенная ставка составила 4,2% годовых, на аукционе 24 августа – 3,9955%, а 28 сентября – 3,4897%. Останавливаться на этом пути Нацбанк, похоже, не собирается, и на аукционе 12 октября он снизил доходность до 3,3143%.

В банках в настоящее время сложился некоторый избыток валютной ликвидности, поэтому они опускают ставки по валютным депозитам как населения, так и предприятий. Летом текущего года этот процесс замедлился, но в сентябре резко ускорился. А именно, средняя ставка по новым валютным вкладам физических лиц на срок до 1 года в сентябре снизилась до 0,9% годовых с 1,2% в августе, тогда как аналогичная ставка по новым вкладам на срок свыше 1 года опустилась до 1,8% годовых с 2,3%.

Столь значительное падение процентов снижает привлекательность и так не особенно доходных вкладов в иностранной валюте, чего, по-видимому, и добивается Нацбанк. Возможно, именно снижением ставок объясняется сокращение величины срочных депозитов населения в сентябре на 0,6% (39,3 млн. USD) после стабилизации в августе.

Банкам грозит потеря прибыли

В отличие от процентов по рублевым депозитам, ставки по рублевым кредитам в сентябре продолжали снижаться.

Так, средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года сократилась до 10,8% годовых с 11,4% годовых в августе. А ставка по новым кредитам на срок свыше 1 года опустилась до 11,7% с 12,4%. По кредитам юридическим лицам ставки соответственно уменьшились до 11,6% годовых с 11,8% и до 10,8% с 11,2%.

Сокращаются и проценты по валютным кредитам, которые в Беларуси предоставляются только юридическим лицам. В сентябре средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года упала до 5,4% годовых с 5,8% в августе, а по кредитам на срок свыше года — до 6,9% с 7,5% в августе.

Снижение ставок по валютным кредитам оказалось немногим выше сокращения процентов по валютным депозитам, а ставки по рублевым кредитам вообще менялись в разных направлениях, что привело к серьезному снижению разницы между ставками привлечения и выдачи средств банками, то есть процентных доходов, получаемых белорусскими банками. Это чревато сокращением их прибыли.

Впрочем, пока она особого беспокойства не вызывает. Данные за сентябрь еще неизвестны, а в августе чистая прибыль коммерческих банков (без учета Банка развития) увеличилась до 95,5 млн. BYN. В августе 2016 года она составляла 62,7 млн. BYN. В январе-августе 2017 года чистая прибыль банков выросла до 575,4 млн. BYN с 462,4 млн. BYN за аналогичный период 2016 года.

Тем не менее, если наблюдаемая тенденция сокращения банковской маржи продлиться еще хотя бы несколько месяцев, прибыль банков может существенно сократиться. Тут недалеко и до банковского кризиса. Поэтому можно ожидать, что темпы снижения ставок по кредитам должны резко сократиться, то есть и эти ставки достигнут дна.

Таким образом, наступает новый период развития банковской системы РБ: жизнь в условиях низких ставок и низкой маржи между стоимостью ресурсов и процентами по кредитам. Проценты по депозитам и кредитам еще могут снижаться, и достижение ставками по рублевым депозитам дна – это временное явление, но темы уменьшения ставок будут не столь высокими, как в последние пару лет. Для сохранения доходов банкам придется увеличивать объемы кредитования, что может оказаться проблемой в связи со сравнительно низкой платежеспособностью как населения, так и предприятий Беларуси.