На что идут наши налоги? 1 20.10.2017, 10:12

1,639

Жителям Слонима напомнили, где можно спросить о своих зарплатах.

На автобусных остановках в Слониме продолжают появляться плакаты, приглашающие жителей города на Марш рассерженных белорусов 2.0. В объявлениях задаются наболевшие вопросы «На что идут наши налоги?», «Где моя зарплата в 500 долларов?», сообщает harodniaspring.org.

Марш рассерженных белорусов 2.0 пройдет завтра, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.