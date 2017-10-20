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На что идут наши налоги?

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  • 20.10.2017, 10:12
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Жителям Слонима напомнили, где можно спросить о своих зарплатах.

На автобусных остановках в Слониме продолжают появляться плакаты, приглашающие жителей города на Марш рассерженных белорусов 2.0. В объявлениях задаются наболевшие вопросы «На что идут наши налоги?», «Где моя зарплата в 500 долларов?», сообщает harodniaspring.org.

Марш рассерженных белорусов 2.0 пройдет завтра, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.


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