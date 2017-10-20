закрыть
20 октября 2017, пятница, 11:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На выходных белорусы смогут загадать желание под эффектным звездопадом

3
  • 20.10.2017, 10:26
  • 1,077

В этом году лунный свет не помешает наблюдать самый мощный звездопад — Ориониды.

На иллюстрации другой метеоритный поток — Персеиды. Но будет похоже.

На выходных белорусы увидят мощный звездопад — Ориониды. По информации сайта Space.com, в ближайшую ночь метеоритный дождь достигнет своего пика — около 80 падающих звезд в час. Их можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Уникальное астрономическое явление вызвано падением в атмосферу Земли частичек кометы Галлея. Его можно наблюдать дважды в год — в мае и сейчас, в конце октября.

Если быть точными, в этом году Ориониды начались 2 октября и продлятся до 7 ноября. Они назван по направлению, из которого исходят — созвездие Ориона.

В этом году свет Луны не будет мешать считать падающие звезды — Луна находится в первой фазе и только начинает прибывать. Метеоритный дождь будет виден в любой точке Земли. Наблюдать за ним можно без помощи бинокля или телескопа.


Мнение

Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина
Внезапно кончилась еда
Внезапно кончилась еда Владимир Халип
Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну