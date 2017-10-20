На выходных белорусы смогут загадать желание под эффектным звездопадом 3 20.10.2017, 10:26

1,077

В этом году лунный свет не помешает наблюдать самый мощный звездопад — Ориониды.

На иллюстрации другой метеоритный поток — Персеиды. Но будет похоже.

На выходных белорусы увидят мощный звездопад — Ориониды. По информации сайта Space.com, в ближайшую ночь метеоритный дождь достигнет своего пика — около 80 падающих звезд в час. Их можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Уникальное астрономическое явление вызвано падением в атмосферу Земли частичек кометы Галлея. Его можно наблюдать дважды в год — в мае и сейчас, в конце октября.

Если быть точными, в этом году Ориониды начались 2 октября и продлятся до 7 ноября. Они назван по направлению, из которого исходят — созвездие Ориона.

В этом году свет Луны не будет мешать считать падающие звезды — Луна находится в первой фазе и только начинает прибывать. Метеоритный дождь будет виден в любой точке Земли. Наблюдать за ним можно без помощи бинокля или телескопа.