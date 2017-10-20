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ИП из Слуцка: За 24 года моей работы такого еще не было

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  • 20.10.2017, 10:39
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Фото: Алесь Достанко

Предприниматели работают только по выходным.

В будние дни на Слуцком рынке немноголюдно. Продавцы говорят, что причина не в днях недели и дождливой погоде, а в маленьких зарплатах случчан и конкурентах — азиатских магазинах, секонд-хендах и торговых центрах. Предложить своим покупателям товары в рассрочку, как это делают магазины, рыночники не могут.

Как живут предприниматели в Слуцке, узнавал «Кур'ер».

В рабочие дни недели работают не все торговые точки. Одни ипэшники демонтировали и вывезли свои роллеты с территории рынка, потому что ушли из малого бизнеса из-за неокупаемости. Другие открываются только в выходные, так как в эти дни немного больше людей приходит за покупками.

«Если некоторые ипэшники раньше платили аренду за месяц, то сейчас за 14 дней. Они в основном работают по выходным, когда покупателей больше, чем в будние дни», — рассказывают продавцы.

Рынок выживает за счeт солигорчан

«У людей сейчас безденежье. Иногда не знаешь, за какие средства поехать за товаром. Если у случчан нет денег и они у тебя ничего не покупают, то, соответственно, нет денег на саму поездку, не говоря о товаре. Конечно, есть опасения, что со временем рынок вымрет, но пока те, кто посильнее, работают, кто послабее — отсеиваются», — говорит продавец Марина.

Еe коллега Анна считает, что случчане обнищали. «За 24 года моей работы на рынке ещё ни одного такого года, как этот, не было», — говорит она.

В качестве примера Анна приводит сезон продаж перед 1 сентября. Если раньше, говорит она, детям к началу учебного года покупали всe новое, то в этом — нет. «Что-то постирали, что-то подлатали, что-то купили на распродажах, — рассказывает продавец. — Вы вспомните, когда такое было, чтобы огурцы и помидоры стоили по рублю-полтора и булка столько же. Мы сейчас не торгуем, мы тупо сидим».

Еe тeзка Анна Крысько, владелица павильонов с одеждой, поддерживает коллег. По еe словам, те же градообразующие предприятия (мясокомбинат, сыркомбинат и другие) периодически работают 3−4 дня в неделю. Откуда у людей с такой работой будут высокие зарплаты?

Анна приводит свои расчeты: ещe 1,5 года назад закупалась товаром на сезон на 3000 долларов, сейчас — на 1000. То есть падение спроса, а значит, покупательной способности в три раза налицо.

Нечестная конкуренция

Анна Крысько говорит, что для большинства рыночников, торгующих одеждой, главными конкурентами стали азиатские магазины. Они, по словам ИП, переманивают к себе людей с помощью дешёвых некачественных вещей. В пример приводит историю одного покупателя. Он купил в азиатском магазине тенниску за 15 рублей, но после двух стирок ее разве что в огород можно было надеть. Поэтому пришел на рынок и купил футболку за 20 рублей.

«У многих из нас возникают вопросы: белорусские ипэшники должны иметь на свой товар сертификаты и все сопроводительные документы. А вы попросите у торговца в азиатском магазине предъявить сертификат или хоть какой-то документ на его товар. Ничего он не покажет», — возмущаются продавцы.

Конкуренцию работникам рынка составляют не только «дешевые» магазины — азиатские, секонд-хенды, стоки, но и некоторые торговые объекты, где цены на одежду дороже, чем на рынке, но купить её можно со скидкой, в рассрочку и по карте «Халва».

Уходить некуда

Виталий Бойко, бывший предприниматель, утверждает, что сегодня рыночный малый бизнес с трудом выживает в условиях перманентного кризиса.

«Многие ушли из-за повышающихся налогов и непосильной арендной платы. За кусок голого асфальта на Слуцком рынке с ипэшников «дерут» деньги как за благоустроенное торговое место», — рассказывает Виталий Бойко.

Он добавляет, что, помимо аренды и налогов, предприниматели платят в ФСЗН, за стандарты безопасности, 20% налог на добавленную стоимость, за ввоз товара на территорию Беларуси, за электронное декларирование, кассовые аппараты и их обслуживание, транспортные расходы. И это не весь список, утверждает Виталий Бойко.

Те, у кого не идет торговля и кому еще до пенсии далеко, ищут работу. Но честно признаются, что сомневаются в успехе такой затеи, потому что в Слуцке, по их словам, работы нет. Другие, у кого торговля приносит хоть небольшую прибыль, стараются «держаться на плаву».

Напомним, Марш рассерженных белорусов 2.0 пройдет завтра, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.


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