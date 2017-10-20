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Яркий фоторепортаж с матча БАТЭ - «Кельн»

  • 20.10.2017, 10:58
Фото: «Радыё Свабода»

После трех туров группового раунда Лиги Европы борисовский футбольный клуб находится на втором месте в таблице.

Вчера БАТЭ одержал победу над «Кельном» в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы — 1:0.

Гол на 55-ой минуте забил защитник борисовского футбольного клуба Алексей Риос.

На матч в Борисов приехали полторы тысячи болельщиков немецкой команды.

После трех туров группового раунда Лиги Европы БАТЭ находится на втором месте в таблице, несмотря на то, что имеет равное количество очков с «Црвеной Звездой» и худшую разницу мячей, а личная встреча соперников завершилась вничью 1:1.

Фото: ex-press.by

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