Яркий фоторепортаж с матча БАТЭ - «Кельн» 20.10.2017, 10:58

Фото: «Радыё Свабода»

После трех туров группового раунда Лиги Европы борисовский футбольный клуб находится на втором месте в таблице.

Вчера БАТЭ одержал победу над «Кельном» в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы — 1:0.

Гол на 55-ой минуте забил защитник борисовского футбольного клуба Алексей Риос.

На матч в Борисов приехали полторы тысячи болельщиков немецкой команды.

После трех туров группового раунда Лиги Европы БАТЭ находится на втором месте в таблице, несмотря на то, что имеет равное количество очков с «Црвеной Звездой» и худшую разницу мячей, а личная встреча соперников завершилась вничью 1:1.