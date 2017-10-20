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«Выросла коммуналка - будет ответ»

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  • 20.10.2017, 13:39
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Фото: dw.de

Белорусам рассказали, как можно решить вопрос с ЖКХ.

С 1 января тарифы на услуги ЖКХ подорожают для всех белорусов. Эксперты называют разные цифры роста расходов на коммуналку – от 25% до 150%. А для «тунеядцев» стоимость зимнего отопления может вырасти в семь раз!

«Терпите», - сказал Лукашенко.

«Беларусь, вставай», - отвечают мотивационные видеоролики в белорусском сегменте интернета.

Сообщество «Движ «Баста» напомнило, что лучшее место и время для решения вопросов с ЖКХ - 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска, на Марше рассерженных белорусов 2.0.


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