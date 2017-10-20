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Совсем другой «Пассат»: Гродненец своими руками переделал легендарное авто

  • 20.10.2017, 11:11

Есть люди, готовые бросить вызов обычному виду «железного коня».

У кого есть деньги, покупают что-то эксклюзивное, другие предпочитают переделывать стоковые автомобили. Зачастую для второго варианта выбираются не самые банальные экземпляры, но и в этом правиле есть исключения. К примеру, этот 27-летний VW Passat B3, за которым издавна закрепился имидж рабочей лошадки. Хозяин этого авто не просто решил занизить машину, но и поставил целью максимально улучшить ее для повседневной езды.

Как сообщает «АвтоГродно», идея заняться автомобилем 24-летнему Алексею пришла не сразу. Несколько лет он просто ездил на нем. а потом обратил внимание на стиль stance и задумался, что Passat в таком стиле для региона будет выглядеть совершенно непривычно.

По сути, от прежнего автомобиля остались кузов, двигатель и салон. Остальные элементы и агрегаты были заменены, в том числе детали подвески, коробка передач, сцепление, тормозная система. Снаружи установлен GT обвес, солнцезащитные козырьки с подсветкой спойлер Hella, передняя оптика и поворотники HellaBlack, дополнительные поворотники в крыльях. Все только оригинальное. Добавлен омыватель фар, кожух на аккумулятор, кожаные вставки в салоне и очень редкая «борода» такси с дополнительными приборами от Audi. Из опций Алексей добавил в автомобиль круиз-контроль, противотуманные фары и багажник на крышу. Цвет салона, кстати, заводской - самый редкий бежевый Beduin. На авто установлены редкие диски Kerscher Carmona, за ними владелец специально ездил в Варшаву.

«Я очень стараюсь выдержать авто в стиле ОЕМ+», - говорит владелец.

«Абсолютно все ремонтные работы по авто делаю своми руками. При мне автомобиль никогда не был на СТО. Машине уже 27 лет, но в ней переваривались только пороги в этом году. Автомобиль попал в мои руки полностью в родной краске, но, к сожалению, в движении открылся капот, поэтому он и переднее крыло теперь крашены. Все остальное так и осталось в заводской краске», - отмечает Алексей.

Самая низкая точка автомобиля (подрамник) находится на высоте 6 см от дорожного полотна. Как признается Алексей, другие автомобилисты порой негодуют, что его нужно ждать, когда машина проезжает искусственные неровности. «Но я стараюсь всегда проезжать «лежачих» в правой полосе, чтобы не так сильно мешать потоку», - говорит он.

По признанию хозяина, автомобиль без вопросов проходит техосмотр. «В этом году проходил его в августе. Да, пришлось машину немного приподнять, потому что в прошлом году я завис на валиках проверки тормозов и меня толкали всей станцией. И в прошлом году, и сейчас автомобиль был допущен к движению на дорогах без каких-либо нареканий, что не может меня, конечно, не радовать», - отметил автовладелец.

При этом автомобиль используется ежедневно при любой погоде и каждый год возит хозяина на Балтийское море.


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