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Рабочие «Пинскдрева»: Будем говорить на языке забастовок

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  • 20.10.2017, 11:24
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На предприятии Совет рабочих распространяет листовки.

Листовки с призывом провести акцию памяти 25 октября по погибшим на «Пинскдреве» появились в Пинске и в цехах самого предприятия, передает «Радыё Рацыя».

Листовки подписаны Советом рабочих «Пинскдрева», который в начале октября заявил о необходимости достойно отметить 7-ю годовщину трагедии и почтить всех жертв и пострадавших. Призыв администрация предприятия проигнорировала. Если инициатором будут мешать в проведении акции, активисты Совета обещают перейти к более радикальным шагам:

- Любителей вычислить и репрессировать рабочих мы сразу хотим предупредить, что мы будем говорить с вами на том языке, который до вас доходит лучше всего. На языке регулярных и хорошо организованных забастовок. Мы не рабочий скот, которым нас привыкли считать всяческие тунеядцы в кабинетах. Мы - рабочие. И мы заставим себя уважать!

Пока по информации инициаторов, руководство мебельного предприятия «Пинскдрев» заняло позицию игнорирования, но все будет видно непосредственно 25 октября.

Напомним, что в этот день, 7 лет назад, на одном из заводов «Пинскдрева» произошел взрыв по вине администрации. В результате погибли 14 человек и десятки получили травмы.


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