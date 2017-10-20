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Под Заславлем продают «замок» всего за $1 миллион

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  • 20.10.2017, 11:33
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Фото: rlt.by

«Заславский замок» сохранил память о помпезном стиле 1990-х.

Заславский горисполком предпринимает очередную попытку продать недостроенный комплекс отдыха рядом с Минским морем. Выставленный на торги лот включает в себя четырехэтажную гостиницу в виде замка, девять кирпичных коттеджей и ряд других построек. На этот раз один из главных долгостроев Минского района подешевел до 1 978 577 рублей, что чуть больше $1 млн, пишет onliner.by.

Возведение комплекса отдыха «Заславский замок» началось еще в 1990-х. Основное здание в виде замка было выведено под крышу, вставлены окна, разведена электропроводка, частично выполнены отделочные работы. Рядом были построены кирпичные коробки девяти коттеджей. Однако средств у инвестора не хватило. Коттеджи начали разрушаться и сегодня находятся в плачевном состоянии.

Попытки реанимации долгостроя не увенчались успехом, и летом этого года он был впервые выставлен на торги с начальной ценой около 3,5 млн рублей. На 31 октября 2017 года намечены повторные торги по сниженной цене, сообщает Минский областной центр инвестиций и приватизации.


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