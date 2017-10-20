Как немецкие линкоры привели Ленина к власти 3 Флориан Штарк, Die Welt

20.10.2017, 11:46

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В октябре 1917 года для проведения крупной десантной операции немецкие войска вошли в Балтию.

В октябре 1917 года для проведения крупнейшей десантной операции немецких войск за время Первой мировой войны экспедиционный корпус высадился на балтийских островах Сааремаа, Хийумаа и Муху, расположенных на выходе из Рижского залива. 17 октября российские и немецкие линейные корабли вступили в сражение в проливе возле острова Муху. Российская эскадра потеряла один линкор и была вынуждена отступить. Эта победа способствовала немецкому завоеванию Балтики и развалу Российской империи. Победителем должен был стать Ленин.

Хотя осенью 1917 года большая часть немецких войск была связана в третьем фландрском сражении и в немецко-австрийской подготовке к наступлению на Изонцо, верховное командование вынесло на повестку дня операцию «Альбион». С одной стороны должно было возрасти давление на временное правительство в России, чтобы оно, наконец, вступило в переговоры о сепаратном мире. С другой стороны, военное руководство хотело принудить адмиралтейство к отказу от его воспринимающейся как «трусливая» оборонительной тактики, которую оно использовало после битвы в Скагерраке. Стратегической целью были Аландские острова к северу от Финского залива. С обеих групп островов германскому военно-морскому флоту удалось бы заблокировать российскую столицу.

Для этого был стянут отряд из 24,5 тысяч человек. Непосредственное прикрытие осуществлялось эскадрой, состоящей из двух современных линкоров, двух легких крейсеров, 16 миноносцев, а также многочисленных миноискателей и дирижаблей. Кроме того, в международные воды вышли девять линейных кораблей. 12 октября началась высадка на Сааремаа, 17-го солдаты ступили на берег островов Хийумаа и Муху. 19 октября все три острова были в руках немцев.

Российское руководство тоже признавало значение этих островов. Поскольку немецкие войска в сентябре захватили Ригу, они считались трамплином в Финляндию и дальше на Санкт-Петербург. Поэтому на возможных маршрутах прохода было установлено минное заграждение. С двумя линейными кораблями, двумя броненосцами, а также многочисленными эсминцами и крейсером адмирал Михаил Бахирев занял позиции на выходе из пролива Муху, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение немецких подразделений. Целью было помешать немецким минным тральщикам пробить коридоры в российских минных полях.

Хотя орудия российских линейных кораблей и имели меньший калибр, но их модифицированные лафеты позволяли так обеспечить позицию обстрела, что их дальнобойность превосходила дальнобойность орудий немецких линкоров. Утром 17 октября «Гражданин» и «Слава» смогли обстрелять «König» и «Kronprinz», а также минные тральщики, оставаясь в недосягаемости от ответного огня орудий немецких кораблей.

Несмотря на обстрел, минным тральщикам удалось примерно в 10 часов утра открыть первый коридор в минном поле. Немецкий адмирал Пауль Бенке (Paul Behncke) немедленно приказал своим кораблям плыть на север. Уже третий залп тяжело повредил «Славу». После следующих ударов в корабль набралось столько воды, что он уже не мог пройти по мелкому проливу Муху. Поэтому капитан решил поставить «Славу» на мель как преграду. Но его деморализованные матросы помешали точной остановке, поэтому остов корабля сел на мель недалеко от берега.

Хотя с остальными своими кораблями Бахирев и мог уйти на север, но о завоевании островов уже можно было и не думать. Во время операции немцы в общей сложности потеряли несколько сотен убитыми и раненными, в то время как российские потери составили более 20 тысяч человек, в основном пленными. Так, российский флот оказался зажат на севере Балтийского моря, которое зимой в значительной степени покрывается льдом. Большинство немецких военных кораблей вернулись на свои базы на Северном море.

Управление захваченными областями было передано «правительству Балтийских островов», которое вело аннексионную политику, ориентированную на все более фантастические немецкие военные цели. Российское временное правительство после провала крупного летнего наступления потеряло остатки своего авторитета в армии. Таким образом у Ленина и большевиков появился шанс решиться на открытое восстание против правительства даже с малыми силами.

Флориан Штарк, Die Welt (перевод – inosmi.ru)