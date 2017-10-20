Указ Короля Саудовской Аравии удивил всю страну, а затем и планету 28 20.10.2017, 12:09

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Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Фото: Global Look Press

Щедрый правитель решил вознаградить жителей своей страны.

Это не сказка или очередная утка журналистов, а самая что ни на есть реальность.

Нынешний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд сел на трон в январе 2015 года после смерти своего единокровного брата, пишет NewsOboz.org.

Спустя пару дней после этого он издал указ, который поставил на уши не только жителей страны, но и весь мир. В нём говорится о денежном вознаграждении государственным служащим, пенсионерам, студентам в размере двухмесячной выплаты на общую сумму в 30 миллиардов долларов. Более того, в этом же документе заявляется о прощении приблизительно 500 тысячам граждан денежных штрафов в размере более 500 тысяч саудовских риалов (что равняется примерно 133 тысячам долларов). Также всех иностранных заключенных новый правитель решил выдворить из страны с последующим запретом въезда в королевство, таким образом тюрьму им заменила депортация.

В этом же указе новоиспеченный король выделяет 20 миллиардов долларов на строительство новых сооружений по обеспечению населения питьевой водой и электричеством. Это еще далеко не всё. Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд выделил всем литературным клубам, зарегистрированным в стране, а также клубам суперлиги футбольного чемпионата Саудовской Аравии по 10 миллионов риалов, командам первой лиги – по 5 миллионов риалов, а всем остальным клубам – по 2 миллиона саудовских риалов. Однако и это далеко не последние выплаты щедрого монарха населению. Король выделил вознаграждение также всем граждан, получающим социальное пособие и людям с ограниченными возможностями.

Кроме того, правитель издал указ, согласно которому Министерство социальной защиты должно выделить всем зарегистрированным благотворительным фондам 2 миллиарда риалов, Ассоциации кооперативов солидарности – 200 миллионов риалов, а всем зарегистрированным объединениям профсоюзов – по 10 миллионов риалов.

Поразительно, но правитель такой строгой и канонической мусульманской страны общается с гражданами в Сети. Так, в своем аккаунте в Твиттере он разместил пост с просьбой к Аллаху помочь ему в служении своей стране и народу. Вот какие слова красовались у Короля на странице: «Никакое вознаграждение не воздаст должное за услуги моего народа». Стоит отметить, что народ мгновенно отреагировал на такую активность нового лидера страны: за два часа пост короля ретвитнули более 30 тысяч раз.

Между прочим, благодаря этому твиту Салман сразу же попал в топ пользователей этой социальной сети. Всего за шесть дней на него подписалось 760 тысяч пользователей Твиттера. На данный момент общее количество подписчиков аккаунта короля насчитывает 1 миллион 860 тысяч. Стоит отметить, что Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд является седьмым королем и пока что единственным саудовским правителем, который имеет аккаунт в Твиттере и, тем более, обращается таким образом к населению.

Несмотря на недоверие, которое вызывает неслыханная щедрость короля у многих людей земного шара, нет поводов сомневаться в искренности решения нового главы. Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд является сыном первого короля Саудовской Аравии. Он пользовался полным доверием короля Фахда и был его главным советником. По совместительству занимал должность министра обороны и был губернатором провинции Эр-Рияд. Надо сказать, что такая непростая работа давалась будущему на тот момент королю весьма легко, что говорит о его небывалом уме и способности планировать наперед. В СМИ не раз отмечался дипломатический настрой правителя, его желание и возможности решать любые проблемы мирным путем. Саудовская Аравия обрела надежного защитника в лице нового главы.

Вообще король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд во всеуслышание заявляет, что будет стараться продолжать политику своего покойного брата.