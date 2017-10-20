В Бобруйске проведут интеллектуальную игру в честь Тадеуша Костюшко 20.10.2017, 12:35

Тадеуш Костюшко

«Мова Нанова» приглашает на квиз про национального героя.

Очередное занятие популярных курсов белорусского языка «Мова Нанова» 20 октября будет посвящено легендарной исторической личности - Тадеушу Костюшко. Каждый желающий может поучаствовать в тематической викторине, пишет babruysk.by.

- К нам приедет Алесь Мазаник - известный белорусский культурный менеджер. Он привезет свой квиз «За нашу и вашу свободу», который посвящен 200-летию со дня смерти Тадеуша Костюшко. Наш гость также обещал привезти книги и пластинки. Самые активные участники получат их в подарок, - рассказывает ведущая курсов Алеся Латинская.

Еще один интересный гость сегодняшних занятий - художник Ян Мельницкий. Он создает комиксы по мотивам белорусских сказок, а также занимается переизданием древних белорусских карт. В перерывах между турами квиза посетители смогут подробно расспросить художника проо его творчество.

«Мова Нанова» приглашает любителей истории, культуры и всех заинтересованных присоединиться к занятиям и таким образом почтить память знаменитого героя Тадеуша Костюшко.

Посетителей ждут по адресу: ул. Чонгарская, 54 (креативное пространство «1387»), начало в 18.00.