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Лукашенко: Гора уже из космоса видна

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  • 20.10.2017, 12:52
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Диктатор переключился на свалки.

Лукашенко заявил о необходимости разработки долгосрочной программы по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новых подходов к обращению с отходами.

Об этом правитель на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии ЖКХ, передает БелТА.

«Наиболее остро эта проблема стоит для нашей столицы. На полигоне «Северный» за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 млн т отходов, что более чем в 7 раз превышает проектные нагрузки. И гора отходов уже видна при подъезде к городу за несколько десятков километров и из космоса очень хорошо видна, - отметил Лукашенко. - Такое состояние дел требует разработки долгосрочной программы по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новых подходов к обращению с отходами. У нас не так много свободной земли, чтобы строить полигоны и складировать на них мусор. Тем более вам показали самые современные образцы и подходы к этому делу. Рентабельные для тех, кто этого хочет. Наука должна подключиться и сказать, что наиболее целесообразно: сжигать мусор и получать от этого энергию или большую его часть перерабатывать».

По словам Александра Лукашенко, ежегодно в республике образуется 4 млн т твердых коммунальных отходов. Из них по итогам 2016 года направлено на захоронение 84%, а на переработку - только 16%.

«Да, вроде на фоне соседей мы выглядим вполне достойно: опередили все страны СНГ, Латвию, Словакию, сравнялись с Испанией, Португалией, Финляндией. Но проблема эта серьезная. Для захоронения всего объема коммунальных отходов в республике используется 168 полигонов и 1,5 тыс. мини-полигонов в сельской местности. Более 90% из них построены во времена СССР. Мощности этих полигонов в настоящее время практически исчерпаны, а эксплуатация не обеспечивает безопасного содержания отходов», - сказал правитель.

«Мы знаем, что это за полигоны и мини-полигоны. Летая над страной, я это очень хорошо вижу. Новому министру природных ресурсов поставлена железная задача разобраться с теми, кто отвечает за эти полигоны, и особенно с теми, кто эти полигоны создает где попало. То есть замусоривают леса, дороги, придорожные полосы и т.д. Вы знаете, о чем идет речь. Действуйте», - добавил Лукашенко.


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