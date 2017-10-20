Как заставить мозг работать эффективнее 2 20.10.2017, 12:59

2,253

Несколько полезных упражнений, которые могут послужить отличной «зарядкой для ума».

Для того чтобы демонстрировать чудеса сообразительности, необязательно быть гением или иметь самые высокие показатели IQ. Иногда достаточно нескольких несложных упражнений, пишет сайт marieclaire.ua.

Для того чтобы быть в хорошей физической форме, нужно исправно посещать спортзал, следить за питанием и отдыхом. Тем не менее многие забывают, что подобные упражнения нужны не только нашему телу, но и мозгу. Замечали ли вы когда-нибудь, что наше сознание очень любит новые задания и выполняет их с энтузиазмом?

Но со временем, когда задачи переходят в разряд рутины, решать их становится не так интересно, и наш мозг переключается на поиск новых вызовов. Все дело в том, что мышление, как и мышцы, постоянно нуждается в тренировках, чтобы не утрачивать способности к запоминанию и творчеству. Нагружая мозг новыми, нетривиальными задачами, мы создаем цепочки нейронных связей, которые, в свою очередь, помогают всегда быть на высоте.

Жуналисты собрали несколько полезных упражнений, которые могут послужить отличной «зарядкой для ума». Их выполнение не позволит расслабиться и перестать развиваться.

Левша и правша

Эффективно переключить мозг можно даже с помощью такого простого маневра, как смена рабочей руки. Например, если вы правша, попробуйте размешать сахар в чае левой рукой, и наоборот.

Органы чувств

Необычные «тренировки» органов чувств эффективно помогают держать в тонусе и мозг. Можно, например, выработать привычку узнавать новые запахи – специй, аромамасел или того же кофе. Старайтесь «знакомиться» с новыми ароматами постепенно, вдыхая каждую их нотку. Кроме того, периодически можно стараться «обходиться» без зрения. Например, аккуратно ходите в темной комнате по памяти или учитесь различать монеты разного достоинства на ощупь. Эти «скиллы», по мнению ученых, способствуют развитию мозга.

Придумывайте рифмы

Упражнение расширит ваш словарный запас. Кроме того, не забывайте время от времени разгадывать ребусы и головоломки. Польза от них действительно есть.

Читайте вслух

Открывая перед сном любимую книгу, прочитайте несколько страниц вслух или попросите любимого вам почитать. Во время этих активностей «включается» правое полушарие мозга, отвечающее за творчество.

Мир «вверх ногами»

Чтобы активировать правое полушарие, можно периодически рассматривать фотографии, написанные слова или имеющиеся предметы, расположив их вверх ногами. В таком случае мозг просто вынужден выйти из зоны комфорта и обработать непривычную информацию.

Эти упражнения – далеко не предел. Вы можете придумывать собственные способы и методы «зарядки» мозга и активизации мыслительных процессов. Главное – не останавливаться на достигнутом.