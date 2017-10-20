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Беларусь поднялась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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  • 20.10.2017, 13:31
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ФК БАТЭ уже принес семь очков в рейтинг сезона.

В рейтинге сезона Беларусь находится на 24-м месте (3,000). БАТЭ уже принес 7 очков в рейтинг сезона, минское «Динамо» – 4 очка, «Динамо-Брест» и «Шахтер» – по 0,5 балла, пишет by.tribuna.com.

В таблице коэффициентов УЕФА за 5 лет Беларусь занимает 25-е место (18,375). Белорусы обошли Шотландию (18,125). Выше белорусов находятся Болгария (18,625), Швеция (18,725), Азербайджан (18,875). Отметим, что у всех этих стран по одному представителю в еврокубках.

Напомним, в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ обыграл «Кельн» (1:0).


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