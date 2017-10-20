Как водитель с 17-летнем стажем поймал СТО на «разводе» 17 20.10.2017, 13:46

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Любой автовладелец сталкивается с плановым или непредвиденным ремонтом автомобиля, порой весьма дорогостоящим.

И мало того, что услуги СТО сейчас не из дешевых, да и уровень жизни среднего класса сами знаете какой, так еще можно попасться на удочку не совсем честных специалистов. К этому надо быть готовым, никому не верить на слово и проявлять бдительность - тогда, возможно, вам повезет.

А чтобы точно повезло, иногда нужно поступать так, как это сделал читатель abw.by Алексей, активная позиция которого не позволила специалистам СТО "развести" его на деньги. К слову, ремонт и так влетел ему в копеечку, а тут еще и нечистые на руку товарищи попались, которым мало оказалось. Сайт abw.by написал обо всем по порядку и от первого лица:

- За рулем я уже более 17 лет. За это время накопилось немало опыта в части обслуживания автомобиля. К этому вопросу я всегда подходил щепетильно: как только километраж достигал определенной отметки – на СТО. Гаражный ремонт не признаю, все делаю официально с составлением необходимой документации. Считаю это правильным, так как гарантии безопасности важнее экономии. Вот и для моей BMW X1 потребовалась замена цепи ГРМ со всеми вытекающими "расходниками", да и подвеску заодно глянуть не помешало бы.

СТО специально не выбирал, просто увидел вывеску и заехал. Внешне все прилично, территория благоустроена соответствующе. Короче, первое впечатление было вполне положительное. Подошел мастер-приемщик, я объяснил, что да как, - мы ударили по рукам. Правда, я настоятельно попросил в случае необходимости приобретения запасных частей самим СТО все согласовывать со мной по телефону. По опыту знаю, что на запчастях могут накрутить по полной, поэтому всегда стараюсь расходные части приобретать сам, предварительно проанализировав ценовую разницу у различных поставщиков. Замечу, что сперва мастера выполняли все мои просьбы неукоснительно, как только что-то снять или поставить – звонок мне на телефон и получение согласия. Несколько раз я подъезжал на СТО сам, посмотреть ход работ и из деталей расходных что-нибудь подвезти. Уже на начальной стадии стал понимать, что придется потратиться - что ж, этого не избежать, без автомобиля я никак. К самому СТО нареканий пока не возникало. Все быстро, вежливо, как и должно быть. Настал момент, когда все, ремонт окончен, приезжайте и забирайте. Меня опять встретили, объяснили, что сделали, и в разговоре, как будто между прочим, обмолвились, что заменили шестеренку. Оказывается, со слов мастера, сам директор СТО лично ездил на разборку за б/у запчастью, потратив и время, и 50 рублей на саму деталь.

- В пункте 3 раздела "Запасные части и материалы, оплачиваемые заказчиком" я увидел такую деталь, как звездочка цепи стоимостью 50 рублей. Меня насторожило, во-первых, что замену этой детали со мной никто из сотрудников СТО не оговаривал, хотя по поводу всех остальных запчастей со мной консультировались как положено. Во-вторых, цена "бэушной" детали - 50 рублей? Не могу назвать себя большим специалистом в области цен, но где-то я слышал или видел, что оригинал стоит 35-40 рублей. Ладно, купили и поставили, может, действительно надо было. Спрашиваю: "А покажите мне чек на замененную деталь или другой какой фискальный документ?" А мне в ответ: "Нет ничего, без чека купили". Хотя если в наряд-заказе деталь указана, то она же как-то на СТО попала, документ приходный должен быть, это азы бухгалтерии.

Поскольку в документе указан номер детали, найти в Интернете, что и почем, не трудно.

Анализ рынка показывает, что новая деталь с доставкой на дом и искренним "спасибо за покупку" стоит 48,70 руб., а аналоги - еще дешевле. Это цена на новый товар с гарантией.

- Я потребовал присутствия непосредственно директора СТО, который, не жалея ни времени, ни средств, ради меня ездил куда-то там и что-то там покупал, непонятно, у кого и где, еще и на разборке. Директор к беседе присоединился быстро. Говорю ему в лицо, мол, ни чеков на деталь, ни гарантии, ни согласования ее замены... Ответ: "Ну и что?". Я был ошарашен! Как это, ну и что? Я тут же с телефона захожу в Интернет и нахожу такую же новую деталь, причем гораздо дешевле. "Как так?" Гробовое молчание. И что интересно, никто не спорил. Ладно, говорю, покажите мне поврежденную деталь. Тут мне принесли ЭТО!

- Это что такое?

У звездочки цепи отсутствует практически четверть, она просто разломана. Разве мог я при таком повреждении в принципе приехать на СТО? Двигатель бы неминуемо заклинило еще по дороге, сразу же при поломке из-за проворота цепи. Даже если просто завести автомобиль на такой звездочке, двигателю конец. Сомнения в том, что меня, говоря по-простому, "разводят", отпали окончательно. Молчание со стороны оппонентов этот факт подтверждало. Предъявленная поломанная деталь действительно от моей модели автомобиля, но не с моей BMW. И где "специалисты" СТО ее взяли, история умалчивает. У меня сохранились фотографии двигателя - я предъявил их мастеру и директору, мол, посмотрите, каким было состояние этой детали еще совсем недавно.

- А теперь посмотрите на то, что вы мне принесли. Какую-то ерунду со следами явного перегрева и коррозии. Хотите сказать, что это стояло на моем автомобиле? Это был последний аргумент в мою пользу. "Ладно", - выдохнул руководитель этого замечательного СТО и перепечатал заказ-наряд уже без указания этой звездочки.

- Я думал, что хоть кто-то извинится, но нет, увы. Что самое интересное, я прямо при участниках аферы раскладываю все по полочкам, а мне ни одного аргумента в ответ, даже оправдываться никто на стал. К слову, на всякий случай записывал нашу беседу на диктофон телефона. Неприятно все это. Я же по-нормальному приехал, заработать СТОшникам позволил. В итоге "полегчал" мой ремонт на целых 50 рублей, лучше бензина на них залью, чем подарю таким вот деятелям.